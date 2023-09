A 2022/2023-as, számára fontos mérföldkövekkel teli évadot zárt tavasszal a balszélső Molnár Robin, aki NEKA-játékosként egymás után két idényt is a Pick Szegednél töltött kölcsönben, ahol világsztárokkal is együtt dolgozhatott, valamint az NB I-ben és a Bajnokok Ligájában is bemutatkozhatott.

– Az első évben még csak a másodosztályú csapatban kaptam szerepet, és a következőben is ott számítottak rám a legtöbbet, viszont akkor már fent edzhettem az élvonalbeli együttessel, be is mutatkozhattam – emlékezett vissza Molnár Robin az Utánpótlássport honlapján. – Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy a világsztárok így viszonyultak hozzánk, a fiatalabbakhoz, rengeteget segítettek, sokat tanulhattunk tőlük. Fontos évek voltak ezek. A két legfontosabb momentum közül az első az NB I-es debütálásom volt; az első gólomat is megszereztem a Gyöngyös ellen hazai pályán. A második a Celje elleni BL-meccs volt, amikor először léptem pályára a sorozatban. Gyönyörű másfél perc volt, nem számítottam rá.

A fiatal 2022 végén már bekerült a felnőttválogatott bő keretébe, a tavaszi két utolsó Eb-selejtezőn pedig több utánpótláskorú játékossal együtt be is vetette Chema Rodriguez szövetségi kapitány.

– Abban az egy hétben fel sem fogtam, mi történik velem, kellett neki idő, hogy leülepedjen, és rájöjjek, mekkora dolog ez – emelte ki a balszélső. – A rutinos játékosok mind elfogadtak minket, ugyanolyan csapattársként kezeltek, mint bárki mást; nem volt nehéz megtalálni a közös hangot. Szerintem minden gyereknek ez a célja, hogy egyszer magára húzza a felnőttválogatott mezét. Esetemben viszont ez csak egy lehetőség volt, hogy belekóstoljak a közegbe, rengeteg munka vár még rám, hogy ténylegesen beverekedjem magamat a keretbe. Bevallom, vert a szívem rendesen, izgultam a pályára lépés előtt, szerencsére jól sikerült az első mérkőzésem, két gólt is szereztem Litvánia ellen. Minden pillanatára emlékszem.

A jó élmények mellé viszont egy fájó is társult: a nyáron az ifjúsági, U19-es világbajnokságon szerepelhetett a korosztályos válogatottban, a horvátországi torna azonban a várakozásoknál gyengébben sikerült: a hibátlan csoportkör után a középdöntőben drámai csatákban buktak fontos pontokat a fiatalok, végül a tizenegyedik helyen végeztek.

– A csoportban nem volt nehéz dolgunk, az első komoly kihívást a szlovénok jelentették, amit meg is ugrottunk – mondta a fiatal sportoló. – A folytatás apróságokon múlt, a vízválasztó viszont a portugálok elleni találkozó volt. A mai napig nem tudom, mi történt velünk, lehet, hogy fejben sem voltunk a megfelelő állapotban. Nehéz volt feldolgozni, mert sokkal több volt ebben a csapatban, de kellenek az ilyen pofonok, mert a következő világversenynek még erősebben futhatunk majd neki.

Molnár a nyáron visszatért a legutóbbi évadban javarészt utánpótláskorú játékosokkal az NB I-ben nyolcadik helyen végző NEKA-hoz, amellyel jól kezdték az új idényt: a Komlót és a Balatonfüredet hazai pályán, a Fejér-B.Á.L. Veszprémet idegenben győzték le. Utóbbi ellen nyolcszor talált a kapuba a balszélső.

– Túl sok pihenő nem jutott a vb és a visszatérés között, az elején pedig picit még fura volt újra Balatonbogláron készülni, hasonló rutinnal dolgozni, mint évekkel korábban – fogalmazott Molnár Robin. – Jól kezdtük az őszi szezont, a három győzelmen túl azonban még sok maradt bennünk, még jobb játékra vagyunk képesek. Kell a NEKA-val számolni, ezt a srácok már az előző idényben is bizonyították a meglepetéseredményekkel és a végső helyezéssel. Idén is meg akarjuk mutatni a csapat erejét.