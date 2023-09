Szeptember 23-án Zalaszentgrót adott otthont a 3. WKF Magyar Karate Vidékbajnokság mérkőzéseinek, ahol a barcsi karatékák is képviseltették magukat. A megmérettetésre a fővárosi klubokon kívül több hazai egyesületet is meghívtak, a Barcsi Városi Sport Egyesület Karate Szakosztálya kilenc versenyzővel nevezett.

Kalmár Kevin katában és kumitében is az első helyen végzett, Kostyák Kadosa kumitében a dobogó második fokára állhatott fel. Stujber Balázs is mind a két számban indult, katában első, míg kumitében második helyen végzett. Huber Dominik katában második, kumitében pedig első lett, Kaiser Kristóf tudása kumitében most a második helyhez volt elég. Strublics Botond és Frányó Dávid kumitében két különböző súlycsoportban a harmadik helyen végeztek. A lányok sem maradtak el a fiúk kiváló eredményeitől, Tóth Liliána katában és kumitében a dobogó első fokára állhatott fel, Angyal Sára Anna pedig szintén első helyen végzett kumitében. A karatékákat ezúttal is Erdős Zoltán és Erdős Martin készítette fel.