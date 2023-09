Lehetett volna könnyebb is a továbbjutás, ha az első húsz-huszonöt percben Szedlárék jobban koncentrálnak, hisz több alakommal vihették lendületből labdát Boros kapujára, akinek már a harmadik percben bravúrt kellett bemutatni Major lövésénél. A házigazdák aztán „visszaálltak” kifogva ezzel a szelet a balatoniak vitorlájából, hiányzott ugyanis az ötlet Lászlóék támadójátékából. Egyfajta állóháború vette kezdetét, lehetőségek leginkább a házigazdák előtt adódtak, Hutvágnernek két nagy védést is be kellett mutatni, előbb Horváth (38.p), majd Szamosi kísérleténél (52.p).

A némileg felforgatott összeállításban játszó BFC Siófok nem tudta dominálni az összecsapást, nem talált fogást a harmadosztály észak-nyugati csoportjában tizennegyedik Budaörsön, mely még egy náluk is fiatalabb - 23,8 év átlagéletkorú - kezdővel állt fel. Az ötvenhetedik percben megvillantak a vendégek, Polényi remek kiugratása, majd Major centerezése után László kotorta némi kavarodás után egy lépésről a hálóba a labdát. Úgy tűnt ezzel befejezettnek is nyilvánították a mérkőzést, a folytatásban a védekezéssel voltak elfoglalva, Polényi és Csató önfeláldozó becsúszásai még mentették őket a góltól, ami aztán negyed órával a vége előtt mégis megérkezett Muraitól, aki remekül lőtt egy lecsorgó labdát tizennégyről, jobbról a jobb felsőbe. Ezt követően már valóban nekidurálták magukat és Kitl átlövésével kiharcolták a továbbjutást Varjasék! A sikerük lehetett volna meggyőzőbb, ám a Szedlár buktatásáért megítélt büntetőt Nagy Richárd kihagyta, pontosabban Borsos kiütötte a jobb alsóba tartó játékszert. Hogy ez a hiba nem lett végzetes, az csak azon múlt, hogy Váradi lesről talált a hálóba egy perccel a rendes játékidő előtt. Nem sokon múlt. A hosszabbításban avatott egy újoncot Dragan Vukmir a tizenhét éves Szaka Antal személyében, aki kis híján gólt szerzett, ugyanis a lövése alig ment el a bal kapufa mellett. Nem akármilyen belépő lett volna, ha bemegy.

Magyar Kupa, 3. forduló:

Budaörsi SC – BFC Siófok 2-1 (0-0)

Budaörs, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Kovács Gábor Péter.

BSC: Borsos – Szamosi (Halácsi 69.p), Lami, Khiesz, Ribár (Berekali 59.p) – Budai, Horváth E.(Ferkel 59-p) - Váradi, Sajbán M., Fekete (Birtalan 69.p) – Murai. Vezetőedző: Bognár György.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Vékony, Csató – Major, Varjas, Nemes (Kitl 64.p), Schiildkraut (Nagy R. 83.p) – György (Girsik 64.p), László (Böndi 64.p) – Szedlár (Szaka 93.p). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerzők: László 57., Murai 75., Kitl 82. perc.