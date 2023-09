A két szakág más–más célokkal vág neki a szezonnak, a férfiaké eddigi legjobb helyezés az élvonalban a legutóbbi nyolcadik hely volt, a nőké a tizenharmadik, ezt kellene túlszárnyalniuk.

Sótonyi László "fiai" folyamatos fejlődést mutatnak, a feljutást követően előbb kiharcolták a bennmaradást, majd nyolcadikként zártak! Érdekesség, hogy mindkét kiírásban 694 találatot értek el, vagyis a védekezésben léptek óriásit előre, különösen az idegenbeli teljesítményük javult ugrásszerűen, hisz míg újoncként három, addig legutóbb már nyolc pontot szereztek vendégként. Sótonyi László megfogalmazásában "gyerekekből felnőtté váltak"! Igaz ez még akkor is, ha még mindig "csak" 20,3 év az átlagéletkor. Ezt a nyolcadik helyet kéne "megugrani", ami nem lesz könnyű a Krakovszki Bence, Palasics, Papp, Szilágyi–négyes távozása után. Örömtelei hír azonban, hogy Kovács Gergő hosszú kihagyás után újra Sótonyi edző rendelkezésre áll, aki nagyon sokat segíthet ebben a társaknak. – Nem szeretném, hogy a tavalyi nyolcadik hely elbizakodottá tegyen bárkit, vagy valaki elveszítse a motivációját, lehet és kell is előre menni, szerénynek, alázatosnak kell maradni, ugyanúgy dolgozni hétről hétre – mondta a tréner a rajt előtt. – A heti cél továbbra is az, hogy minél több mérkőzést megnyerjünk, ha ilyen szép eredménnyel zárunk, akkor örülünk, ha nem, akkor a hosszú távú célokat nézzük, hogy a játékosok olyan hazai vagy külföldi csapatokba menjenek, ami számukra előrelépés.

A nyitó fordulóban a Carbonex–Komlót fogadják, a statisztika nem sok jót ígér az utóbbiaknak, hisz rendszerint nagyon erősen kezdnek a bogláriak; újoncként hét forduló után nyolc, legutóbb pedig ugyanennyit követően hét ponttal álltak! Remélhetőleg most is hasonlóan fognak rajtolni, vagy jobban, a baranyaiak ellen mindenesetre az esélyesség terhével léphetnek pályára Sztrakáék.

Női vonalon nagy fába vágta a fejszét Bakó Botond, hisz nem az élvonalra készültek, ám mivel Siófok KC nem kapott licencet, legjobb kiesőként megint ott találták magukat. A játékoskeret eközben "szétszéledt", hogy mennyire sikerült az utolsó utáni pillanatban egy olyan közösséget, csapatot összehozni, mely fel tudja venni a versenyt a riválisokkal arra a mérkőzések fogják megadni a választ! Az első két fordulóból már sok mindenre lehet következtetni, hisz a két újonccal, a Vasassal, illetve a Kozármislennyel találkoznak! – Több olyan játékos van, aki még soha nem játszott felnőtt mezőnyben, NB I/B-ben sem, nemhogy az első osztályban – nyilatkozta Bakó Botond a rajt előtt, akinek játékosai 18,6 év átlagéletkorú, a korelnök Bató Lili a maga huszonöt évével. – Nyilván kell a tudatosság és lesz is, de itt kőkeményen azt a fiatalságot, és az ebből adódó szemtelenséget, jó értelemben vett gátlástalanságot kell kihasználnunk, ami bízom benne, hogy meglesz.

A Vasas SC elleni nyitó fordulóban nem ők az esélyesek, ám remélhetőleg nagy küzdelemre tudják késztetni a Konkoly Csaba által irányított riválisukat saját közönsége előtt.

HSA NEKA (férfi NB I)

ÉRKEZŐK:

Mikler Krisztián István (BFKA-Veszprém – kölcsön), Szücs Balázs Máté (HÉP-Cegléd – kölcsön), Tóth Levente (BFKA-Balatonfüred), Csányi Dániel (Carbonex-Komló), Ludmán Marcell Csaba (OTP Bank PICK Szeged), Molnár Robin (OTP Bank PICK Szeged – kölcsönből vissza).

TÁVOZÓK:

Palasics Kristóf (Telekom Veszprém – kölcsönből vissza, onnan BM Logroño La Rioja – Spanyolország), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya KC), Papp Tamás (Csurgói KK), Szilágyi Benjámin (OTP Bank PICK Szeged), Draskovics Gellért (Balatonfüredi KSE – kölcsönből vissza, onnan Fejér B.Á.L. Veszprém – kölcsönbe), Fekete Dániel (Käsipalloseura Riihimäen Cocks – Finnország), Ács Péter (Csurgói KK – kölcsönből vissza, onnan PLER-Budapest).

A nyári felkészülési mérkőzések eredményei:

HSA NEKA – MOL Tatabánya KC 22–37 (12–20)

ŠKP Bratislava (szlovák) – HSA NEKA 20–28 (7–13)

TJ Sokol Nové Veselí (cseh) – HSA NEKA 28–26 (14–11)

HSA NEKA – MHC Štart Nové Zámky (szlovák) 31–19 (16–11)

HSA NEKA – RK Izvidac (bosnyák) 39–28 (25–13)

Fivers WAT Margareten (osztrák) – HSA NEKA 38–39 (17–20)

NEKA (női NB I)

TÁVOZÓK:

Csíkos Luca (Praktiker-Vác), Ferenczy Diána (Vasas SC), Gém Léna (Kisvárda Master Good SE), Juhász Kata (DVSC SCHAEFFLER), Kocsis Bettina (Alba Fehérvár), Kovalcsik Bianka (Kisvárda Master Good SE), Szabó Anna (Moyra-Budaörs), Szabó Lili (Kisvárda Master Good SE), Uhrin Lili (Moyra-Budaörs Handball), Varga Emília (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Wéninger Alexa (Dunaújvárosi KKA – kölcsönből vissza), Kellermann Dóra (Érd), Németh Kata Luca (Érd).

ÉRKEZŐK:

Csapó Kincső (Siófok KC), Lapos Laura (Siófok KC), Wald Kíra (Siófok KC), Miklós Flóra (HC Harghita – Románia), Munteanu-Korodi Krisztina (CS Gloria Bistrița-Năsăud – Románia), Alaxai Zoé (Eszterházy SC), Miklós Kitti (Eszterházy SC), Matucza Gabriella (Dunaújvárosi KKA – kölcsön), Győri Viktória (Szombathelyi KKA), Körtvélyesi Dóra (Szeghalmi NKC).