Igazi gólgyár érkezik Siófokra: a Győré a Vasas FC (19) mögött a második legtöbb találat (18), minden meccsen betaláltak, amit rajtuk kívül csak a HR-RENT Kozármisleny mondhat el, Bumba – Nagy Dominikkel párban – öt találattal vezeti a másodosztály góllövőlistáját. Hatalmas kihívás lesz Debreceniéknek megfékezni ezt az együttest, melynek találkozóin átlag 3,6 találat esik.

A feladat persze nem megoldhatatlan, hisz a Budapest Honvéd otthonában (2–1), illetve Balmazújvárosban, a Nyíregyházától (3–2) is kikaptak. Ezt a vereséget egy hazai iksz követte a Szombathelyi Haladással szemben (1–1) 76 percet emberelőnyben játszva. Két forduló, egy pont, úgy tűnik, porszem került az ETO gépezetébe. Ez utóbbi annyiban nem meglepő, hogy a Haladás ellen hat nyáron érkező kapott helyet, a padról pedig további három állt be, vagyis Munoz edzőnek egy teljes új csapatot kellett összeraknia erre a bajnokságra, amihez idő kell. Ráadásul folyamatosan igazolnak, még szeptemberben is volt érkezőjük a portugál Vianna, illetve a román Boldor személyében. Jó hír még a balatoniaknak, hogy a két találatot jegyző, Dunaszerdahelyről igazolt brazil Riquelme Rodrigues eltiltás miatt nem léphet pályára.

Dragan Vukmir együttese otthon a legutóbb még élvonalbeli Budapest Honvédot már legyőzte, ráadásul hátrányból fordítva, most is valami hasonló teljesítményre lenne szükség Varjaséktól.