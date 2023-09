A Bajnokok Ligája egyik csoportjában érezhetik magukat a kaposvári vízilabdázók, ugyanis a sors fintora úgy hozta, hogy az első három fordulóban hazánk legrangosabb európai kupasorozatában is érdekelt együttesei ellen ugranak majd medencébe. A Kaposvári VK szerdán 19 órakor hazai medencében kezdi a pontvadászatot, a Bajnokok Ligájától nemrég búcsúzó EPS-Honvéd ellen, majd szombaton 15 órai kezdettel, pedig az az OSC-Újbuda vár Juhász-Szelei Norbertékre a fővárosban, amely szintén kiesett a Bajnokok Ligája selejtezőcsoportjából.

A második hazai meccsükre (szeptember 23., szombat, 16.00 óra) már most nagyon készülnek a kaposváriak. Nemcsak a játékosok, hanem az egész klub, amely ebben az évben is próbálja megmozgatni a várost jótékonysági labdagyűjtő kampányával. Az előző évben ez igen látványosra sikerült, de ami ennél is fontosabb, az az, hogy rengeteg kaposvári óvodásnak okoztak örömet az összegyűjtött játékszerekkel. A kezdeményezés tehát ebben az évben sem marad el, így, aki teheti, egy labdával a kezében érkezzen majd a Csik Ferenc Versenyuszodába a címvédő Ferencváros elleni bajnokira.