A 7. forduló párosítása

Szombat – 16 óra:

Balatonlelle–Nagybajom

– Kisebb sérülések nálunk is akadnak, de most együtt van a társaság – mondta Kenéz Szabolcs, a Balatonlelle mestere, aki anno Nagykanizsán hat meccsen jutott szóhoz az élvonalban, az akkori profi NB I.-ben, míg a második vonalban, vagyis az NB I./„B” csoportban több csapat színeiben olyan másfélszáz körüli, de inkább annál több mérkőzést húzott le. – Mi minden meccsen nyerni akarunk, ennek szellemében lépünk pályára. Nagyon bízom abban, hogy ez most szombaton is így lesz, vagyis a Nagybajom ellen is három pontot könyvelhetünk majd el.

Balatonlellén sem sérült, sem beteg, sem pedig etliltott játékos nincs. A hazai bajnokikra nagyjából 150-en, 200-an szoktak kíváncsiak lenni.

– Az előző szezonban mindkétszer döntetlent játszottunk a Lellével: a nyitó fordulóban hazai pályán 1–1, a második körben pedig 0–0 lett – emlékezett vissza Horváth Péter, a Nagybajom játékosedzője, akinek Marcaliban kezdődött a pályafutása (többször is lehetőséget kapott az akkor NB I./„B”-s csapatban), majd Barcson az NB II.-es együttesben több mint 280 alkalommal lépett pályára. – Most viszont erősebb csapatuk van, vagyis ők az esélyesek. Ez persze nem jelenti azt, hogy feltartott kézzel mennénk fel a pályára; megpróbáljuk felvenni velük a harcot, s ha netán pontot vagy pontokat tudnánk tőlük lopni, az már a bravúr kategóriába tartozna.

Kiss János még az eltiltását tölti, Weimann Ákos pedig betegséggel bajlódik. A hírek szerint jó kéttucatnyi bajomi szurkoló kel majd útra szombaton Balatonlellére.

Szombat – 16 óra:

Toponár–Balatonkeresztúr

Bár a legutóbbi fordulóban a Toponár négy gólt kapott Kadarkúton – ráadásul mind a négyet az első félidőben –, nem tűnik valószínűnek, hogy a Balatonkeresztúr gyűjtené be a három bajnoki pontot. Hat forduló után mindössze csak három pontot szereztek a vendég Balaton-partiak; ráadásul még nem tudtak nyerni, döntetlenekből gyűjtögették a pontjaikat.

Barcs–Balatoni Vasas

Az újonc házigazdák eddig pont fele annyi pontot gyűjtöttek, mint a Balatoni Vasas. Kétségkívül a vendégek a szombati mérkőzés esélyesei, ám a barcsiak hazai pályán jók lehetnek pont(ok)ra.

Csurgó–Marcali

Ha lehet egy meccset fix kettesre venni, akkor a Marcali csurgói fellépése az.

Nagyatád–Kaposfüred

A még pontot sem veszített Nagyatád hazai pályán fogadja a Kaposfüredet. Ők a találkozó favoritjai, ám nagy kérdés, hány játékost tudnak csatasorba állítani. Legutóbb Jután ugyanis 14 labdarúgójuk volt. Hiányozni fog a Füred mestere, Széchenyi Attila Ferenc – meg a további négy bajnoki fellépésről is... –, miután a Csurgó elleni hazain a kispadról kiállították, s öt meccsre meszelték el.

Vasárnap – 16 óra:

Tab–Segesd

Legutóbb a tabi együttes a Balatoni Vasas otthonában játszott döntetlent, a Segesd viszont még mindig nem szerzett pontot. Vaskos meglepetés lenne, ha Tabon valahogy összejönne nekik a pontszerzés.



Somogysárd–Juta

A somogysárdi alakulat játszik hazai környezetben, s mivel a Nagybajom Balatonlellén lép fel szombaton, így akár fel is léphetnek a tabella harmadik fokára.



Öreglak–Kadarkút

A még pont nélkül álló házigazda Öreglak tíz gólt kapott legutóbb Marcaliban – ráadásul három játékosát is kiállította a spori, akik így most nem játszhatnak – , ellenben a Kadarkút néggyel tömte ki a Toponár kapuját. Nem képezheti vita tárgyát, hogy melyik csapat az esélyesebb.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élcsoportja: 1-3. (holtversenyben) Bradics Tamás (Marcali), Palkovics Tamás (Somogysárd) és Orsós Viktor Márk (Kaposfüred) 7 gól; 4. Bene Zsombor (Balatoni Vasas) 6 gól; 5–8. (holtversenyben) Németh János Attila (Balatonlelle), Kelemen Kevin (Balatonlelle), Dekanics Márk (Nagyatád) és Laczkó Dávid József (Toponár) 5 gól; 9–17. (holtversenyben) Hrabovszki Zoltán (Balatonlelle), Decsi Richárd (Toponár), Kálazi Tamás Bence (Balatoni Vasas), Farkas Tamás (Kaposfüred), Szántó Bence (Kaposfüred), Márton András (Nagybajom), Tábori Tamás (Tab), Boros Tamás (Csurgó) és Gergulás Ferenc (Barcs) 4 gól.