Az első tizennyolc perc nem sikerült rosszul boglári szempontból, hisz mindössze két találattal vezettek a vendégek (7–9), ám a szünetig hátralévő tizenkét percben már nem esett hazai gól, így öttel (7–12) ment a félidőben a válogatott játékosokkal és külföldi légiósok felálló Debrecen. Nem volt színvonalas első hatvan perc, mely összesen huszonkét hibát hozott, ebből tizenöt volt – eladott labda, technikai hiba – hazai oldalon. Nem kérdéses, ezúttal minőségi ellenféllel találkoztak Bató Liliék, ám ezek nagy része ki nem kényszerített hiba volt.

A vendégeknél az első huszonkét percben csak a Petrus, Kácsor duó szerzett gólt, szám szerint hetet, előbbi négyig, utóbbi ötig jutott a szünetig! Hazai oldalon Bató és Győri tudtak csak duplázni, akik mellett Faragónak, Waldnak és Munteanu-Korodinak sikerült még egyszer–egyszer eredményesnek lenni. Zaj Klára első félidei teljesítményét ki kell emelni, nyolc védéssel zárt, ráadásul a kapufa is kisegítette kétszer. Összehasonlításként a másik oldalon Bartulovic mindössze háromszor találkozott a labdával.

A szünet után tempót váltott a Loki, amit próbáltak a balatoni fiatalok is felvenni, ám ebben a játékrészben nagyon jól használták ki az utóbbiak hibái a vendégek, amiből volt bőven, hisz tíz eladott labdájuk mellett két technikai hibájuk is akadt ebben a második félórában! A kapuban Zaj sem találta a ritmust, a helyére érkező Csapó pedig az utolsó tizennyolc percben három védésig jutott. Támadásban Molnár Dorottya és Győri Viktória is három-három alkalommal vette be Bartulovic hálóját, nekik is köszönhetően az első félidőben elért hét után, a másodikban már tizenkét jutottak Bakó Botond fiataljai.