Labdarúgás A válogatott szünetben sem pihennek a BFC Siófok labdarúgói, hiszen gőzerővel készülnek a bajnokság folytatására. Erre minden okuk adott, ugyanis az első hét fordulót követően a tizennegyedik helyen állnak a balatoniak, akik csak egyszer tudtak nyerni eddig. Az viszont egy bravúrgyőzelemnek felel meg, hiszen a bajnoki cím egyik várományosát, a Budapest Honvédot verték Nagy Richárdék.

– Jókor jött a válogatott szünet, ami alatt még jobban összerázódhat, összeszokhat a csapat – mondta Böndi Ádám, a BFC Siófok labdarúgója. – Sajnos, az eredmények nem úgy alakultak, ahogy vártuk, viszont sok biztató jelet láttunk a mérkőzéseken, amikre lehet építkezni és abban biztos vagyok, hogy ezek hozzák majd meg a várt eredményeket is.

A válogatott szünetről visszatérve egy könnyedebbnek ígérkező mérkőzés vár a siófokiakra, ugyanis a MOL Magyar Kupában az NB III. Észak-Nyugati csoportjában érdekelt Budaörshöz utaznak majd, míg bajnokságban az FC Ajka vár rájuk legközelebb, ugyancsak idegenben.

– Nagyon készülünk a kupameccsre – tette hozzá Böndi Ádám. – Azt követően pedig újult erővel várjuk majd a bajnokit.

Böndi Ádám nyáron igazolt a balatoniakhoz a vármegyei rivális Kaposvári Rákóczitól. A bal oldali védő egyből alapember lett a Siófokon, s emiatt is úgy érzi, jó döntést hozott, amikor osztályt és csapatot váltott.

– A karrierem szempontjából mindenképpen a legjobb döntést hoztam, bízom benne, hogy ez hosszútávon is így marad – mondta Böndi Ádám. – Minden erőmmel azon dolgozom, hogy megháláljam a Siófoknak a bizalmat! Igen jó közösségbe kerültem, remek a csapategység és az edző is remek munkát végez. Úgy érzem, hamar befogadtak. A két egykori kaposvári játékos, Varjas Zoltán és Nagy Richárd is sokat segített a beilleszkedésben.

A jelenleg 22 éves nagyatádi származású játékos első ízben kóstolt bele a másodosztály világába, amely sokkal nagyobb kihívásokat tartogat számára, mint a harmadosztály.

– Ebben az osztályban kétszer olyan jónak kell lenni, mint az NB III.-ban – mondta a védő. – Itt minden meccs kiélezett, egyik sem lefutott. Mindegyiken száztíz százalékosan kell teljesíteni, így még sok mindenben kell javulnom. Olyan típus vagyok, aki soha nem elégedett, mindig többet akarok. Ezért is eddzek keményen minden nap, hogy még tovább fejlődjek.

Klein Péter