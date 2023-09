Szombati győzelmével a Mezőcsokonya megerősítette vezető pozícióját a tabella élén, miközben a Balatonföldvár a Somogyjád otthonában hagyta veretlenségét. Nem bírt egymással az újonc Nágocs és a Balatonszabadi, a nyeretlen csapatok ütközetén pedig a Kaposfő bizonyult jobbnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Fonyód tovább kell küzdjön az első bajnoki sikerért.

Mezőcsokonya SE–Balatonszárszó NKSE 8–0 (3–0)

Mezőcsokonya; V.: Schell Zsolt.

Mezőcsokonya: Iványi B., Huszár Cs., Mátés B. (Cser D. az 58. percben), Vendriczki B., Böjte P., Iványi B., Kuti K. (Buzsáki Á. a 32. percben), Sebők A. (Orsós K. az 55. percben), Tábori G., Cser G. (Landek M. a 46. percben), Kuti R. Vezetőedző: Mátés Balázs.

Balatonszárszó: Török B., Balassa M., Molnár G., Baranyai D., Föcsök A. (Kelemen T. az 59. percben), Takács D., Sarang D. (Junghardt K. a 28. percben), Bolla P., Mócsán T. (Kreschka D. az 53. percben), Varga B., Jáger R. Vezetőedző: Baranyai Dávid.

Gólszerzők: Böjte P. (a 8., a 36., a 68., a 78. és a 83. percben – ebből kettő büntetőből), Huszár Cs. (a 22. percben), Mátés B. (az 51.percben), Iványi B. (az 53. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Mezőcsokonya SE–Balatonszárszó NKSE 1–4.

Eléggé nyögvenyelősen kezdtük a mérkőzést, sok hibával játszottunk, miközben rengeteg labdát adtunk el, amit azonban többségében vissza is szereztünk. Ennek ellenére az első játékrészben háromszor is a hálóba találtunk. A fordulás után ritmust váltottunk és ennek meg is lett az eredménye – fogalmazott Mátés Balázs, a Mezőcsokonya vezetőedzője, akit Böjte Patrik játékára is kitért. – Már nagyon vártuk, hogy lejárjon az eltiltása, hiszen kulcsfontosságú szerepet tölt be a pályán, a karaktere pedig remekül illeszkedik a játékrendszerünkbe.

Lehet, hogy közhelynek hangzik amit mondok, de ez csapatmunka volt, erre egyedül senki sem képes – fogalmazott a négymeccses eltiltását letöltő Böjte Patrik, aki egy hete a Dél-Balaton FC ellen négy gólpasszal hívta fel magára a figyelmet, a Balatonszárszó kapuját pedig a minap ötször vette be két assziszt kíséretében. – Örülök, hogy a kihagyás ellenére nem zökkentem ki a ritmusból. Pozitív érzések vannak bennem, még akkor is, ha tudom, hogy igazából nem ez az én osztályom. Vannak céljaim, ilyen például a bajnoki cím megszerzése. Hogy mit hoz a jövő, azt egyelőre nem tudom, de egy biztos, hogy a szezon végéig a Mezőcsokonya sikereiért harcolok.

Somogyjád SZSE–Balatonföldvári SE 2–0 (1–0)

Somogyjád; V.: Balikó Zoltán.

Somogyjád: Gelencsér Á., Kocsis P., Balogh N., Kökény H. (Buni D. a 91. percben), Bunovácz A., Horváth R. (Szabó M. a 87. perc), Madeira-Lopes, Kabelács D., Magyar L., Kurucz T., Bathó. Vezetőedző: Szabó Miklós.

Balatonföldvár: Mihályi G., Schneider V. (Illés K. a 70. percben), Óvári A., Kurdi D., Lakos J., Kovács N., Porédos F., Kadlicskó G., Nagy J., Koseluk B., Kandó Zs. Vezetőedző: Farkas Zoltán.

Gólszerzők: Kökény H. (a 25. percben), Kabelács D. (a 69. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Somogyjád SZSE–Balatonföldvári SE 1–5.

Kaposfői KISKE–1926 PSE Fonyód 3–0 (1–0)

Kaposfő; V.: Horváth Ádám.

Kaposfő: Ivusza B., Dörömböző G. (Piszker B. a 60. percben), Fejes B. (Springmann F. a 83. percben), Bartos J. (Schneiker R. a 67. percben), Ivusza P. (Rszelő A. a 70. percben), Blanczki D., Kiss G. (Gyenesei Z. a 65. percben), Mező N., Volner D. (Herbel T. a 77. percben), Sovány B. (Herbel P. a 84. percben), Fésűs Á.. Vezetőedző: Novák László.

Fonyód: Graszl N., Fehér B., Jóna Z., Magyar P., Molnár M., Francsics R., Hujbert D. (Szabó Gy. a 67. percben), Cséplő, Tollár J., Horváth P., Ballerini G.. Vezetőedző: Graszl Norbert.

Gólszerzők: Bartos J. (a 11. percben), Fejes B. (a 48. és az 56. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposfői KISKE–1926 PSE Fonyód 5–1

Balatonszabadi SE–Nágocs SE 0–0 (0–0)

Balatonszabadi; V.: Kozma József.

Balatonszabadi: Kokas B., Jónás P., Horváth M., Fenyvesi M., Takács P. (Szentpéteri T. a 79. percben), Németh K., Bárány Á., Csapó B. (Ticz a 37. percben), Keszler Á., Horváth B., Hadaró R. Vezetőedző: Horváth Bence.

Nágocs: Erbár M., Németh T., Bajczi D., Lőrincz A., Balassa B., Lufcsik L. (Böhm J. a 79. percben), Nagy L. (Szuhi B. a 85. percben), Balogh M., Darázs I., Gáspár V., Donka Á. Vezetőedző: Darázs István.

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatonszabadi SE–Nágocs SE 9–1

A 6. forduló további eredményei hamarosan...