Lehetett volna ez könnyebb találkozó is Sztrakáék szempontjából, ám a szünet után megállt a támadójátékuk, nyolc találtra futotta tőlük, az első félidei tizenhárommal szemben. Sótonyi László szélsői és beállói néhány találattal adósak maradtak... A nyitó játékrészben Sztraka és Kovács Gergő volt a legeredményesebb hárommal, a fordulás után is csak ők ketten, illetve Kovács Tamás tudtak duplázni, rajtuk kívül csak Sisa és Dely találtak még be... Sokat kapkodtak a balatoniak, 14 eladott labdájuk, illetve technikai hibájuk volt, háromszor a kapufát találták el, de volt meg nem adott góljuk is. Kicsit jobban koncentrálnak és jobban használják ki, hogy a vendégek 14 percet ültek a padon, akkor biztosan nem tartogatott volna ennyi izgalmat a találkozó, ám a lényeg a jó rajt, a győzelem, s az érte járó két pont!





K&H férfi kézilabda liga – 1. forduló

HSA NEKA – Carbonex–Komló 21–20 (13–13) Balatonboglár, NEKA Csarnok, 350 néző. Vezette: Felhő Ferenc, Öcsi Tamás HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 2, Dely 3, Sztraka 5, Karai 1, Kovács T. 3, Molnár R. Csere: Tárnoki, Kovács G. 5 (1), Temesvári, Sisa 2 (1), Ludmán, Csányi, Kanyó. Vezetőedző: Sótonyi László

Carbonex–Komló: Granic – Urbán 2, Bogdanic 4, Melnicsuk 1, Rotim 3, Vekic 1, Hoffmann 2. Csere: Merkovszki (kapus), Jerkovic, Váczi 4, Szöllősi O. 2, Veselinovic 1, Menyhárt, Varga Sz., Kovács D. Vezetőedző: Marosán György

Kiállítások: 8 perc (2 perc), illetve 14 perc (2 perc)

Hétméteresek: 2/2 (–), illetve –

Piros lap: Rotim (Carbonex–Komló – 56.p. – harmadik kétperces kiállítást követően)

MESTERMÉRLEG



Sótonyi László: – Az idei célunk nem lehet más, mint a bentmaradás kiharcolása. Fordulóról fordulóra nyolc-tíz év rutinkülönbséget kell ellensúlyoznunk, ami csak akkor sikerülhet, ha mentálisan és taktikailag felkészültek vagyunk. Tudjuk, hogy a krízishelyzeteken ez lendíthet át bennünket, úgy gondolom, ezt megmutattuk, amellett, hogy helyén volt a csapat esze és szíve.



Marosán György: – Fantasztikus hőfokú, magas színvonalú küzdelmet hozó mérkőzésen vagyunk túl, melyen elmaradtunk az egyéni jó teljesítményekkel. A lövő százalékunk rossz volt, főleg azoktól, akiknek jól kellett volna teljesítenie. Nem kell a kardunkba dőlni, ez a csapatépítés folyamatának része.