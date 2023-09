Az első fordulóban a Vasas várt a somogyiak, akiknek legidősebb korosztálya remekül kezdett az első negyedben. A folytatás viszont az angyalföldiek szájíze szerint alakult, hiszen a második negyedben gólt sem szereztek a KVK ifistái, akik a jó rajt ellenére is kilencgólos vereséget könyvelhettek el a nyitófordulóban. A serdülők még nagyobb arányú vereséggel kezdtek, ráadásul csupán három gólig jutottak. A gyermek korosztály is csak egy negyed erejéig tudta megszorongatni a Vasast, így a legkisebbek is vereséggel tértek haza a fővárosból.

Fiú ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 1. forduló

Vasas SC–Kaposvári VK 15–6 (2–3, 4–0, 4–2, 5–1). A kaposvári gólszerzők: Vadas Á. 3, Szabó Zs., Klinger B., Balogh Zs.

Fiú serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 1. forduló

Vasas SC–Kaposvári VK 19–3 (5–0, 4–1, 4–2, 6–0). A kaposvári gólszerzők: Héra G. 2, Parádi Z.

Fiú gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 1. forduló

Vasas SC–Kaposvári VK 12–6 (2–1, 3–2, 3–2, 4–1). A kaposvári gólszerzők: Hugó D. 2, Tóth N., Gregorovics M., Part K., Tahin B.