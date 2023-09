A még nyeretlen Kaposvári Rákóczi FC a Sárbogárd SE elleni kupasikert, valamint a bajnokaspiráns FC Nagykanizsa elleni pontszerzést meglovagolva pontért, pontokért utazott Paksi FC tartalékcsapatának otthonába. A tolnaiak ellen hosszú sérülését követően visszatért a pályára a fiatal belső védő, Harsányi Dániel, aki még a BFC Siófok ellen szenvedett arccsont-törést. Ez azért is volt fontos a somogyiak szempontjából, mert a paksiak a legtöbb gólt szerezték a Dél-Nyugati csoportban. A találkozó első perceiben stabilan, szervezetten futballoztak a kaposváriak, sőt Hampuk Ádám révén helyzetbe is tudtak kerülni, de Simon Barnabás védte lövését. A folytatásban egyértelműen átvette a kezdeményezést a hazai csapat, de ez csak labdabirtoklási fölényben mutatkozott be, mivel a három belső védős rendszerben a Rákóczi nem engedte helyzetig az ellenfelet. A somogyiak viszont amikor eljutottak a kapuig igen veszélyesnek bizonyultak. A félidő derekén Ekker Milán húzott befelé a jobb szélről, majd ballábas lövését a felső kapufa hárította. A következő lehetőségnél már a kapufa sem volt a hazaiakkal, hiszen Bíró Dominik egy beadás után jól vette át a labdát, amivel becsapta védőjét, majd hat méterről lőtt a bal alsó sarokba (0–1). A szünet előtt megduplázta előnyét a Rákóczi, ugyancsak egy kontra után Ekker Milán hozta helyzetbe Bíró Dominiket, aki egy csellel elküldte védőjét, majd közéről, nyolc méterről lőtt a kapu bal oldalába (0–2). Erre gyorsan érkezhetett volna válasz a Paks részéről, de Pesti Zoltán hat méterről csak a felső kapufát találta telibe ziccerben. A hazaiak támadója a következő helyzetét viszont kihasználta, ráadásul kaposvári szempontból a legrosszabbkor, hiszen a hosszabbítás utolsó percében egy kipattanót lőtt a hálóba egy méterről (1–2).

A második játékrész kaposvári ziccerekkel indult. Az első tíz percben Hampuk Ádám könnyedén eldönthette volna akár a három pont sorsát is, hiszen előbb Bíró Dominik hozta őt helyzetbe, de közeli lövésbe belevetődött Simon kapus, majd Horváth Balázs kiugratását követően került ziccerben, de nem tudta elpöckölni a kapus lábai között a labdát. A következő lehetőségét viszont már értékesítette a Rákóczi csatára. Ezúttal a tizenhatos bal oldaláról, elég éles szögből végzett el szabadrúgást, amit a sorfal fölött, nagy erővel lőtt a rövid felsőbe (1–3). Nem sokkal később érkezett az újabb, mindent eldöntő Rákóczi gól, ezúttal a sokat robotoló Szederkényi Ádám elé került a labda, aki egy méterről pofozta azt a kapuba (1–4).

A Rákóczi a folytatásban még magabiztosabbá tehette volna az első győzelmét, hiszen Babinszky Bence és Horváth Balázs is ziccerbe került, míg Ekker Milán újabb jó lövését a bal kapufa hárította. Azonban a kimaradt lehetőségek ellenére is fölényes sikert tudott aratni a somogyi együttes.