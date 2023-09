– Jó hetet zártunk, elégedett vagyok a lányok teljesítményével és a munkával, néhány fiatal játékos sokat fejlődött egy év alatt, az edzők jól dolgoznak velük év közben – kezdte Pat Cortina, a magyar női jégkorong válogatott szövetségi kapitánya. – Fontos, hogy ez a torna visszahozta azt a küzdő- és versenyszellemet, ami nem feltétlenül volt meg végig Bramptonban, az áprilisi világbajnokságon. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek felkészülési meccsek voltak a szezon elején, de sikerült a megfelelő szintet elérnünk. Letettük az alapokat, meghatároztuk a sztenderdeket a szezonra, hogy milyennek kellene lennie a csapatnak, és ez elég jól sikerült. Sokat beszéltünk a hét során a kitartásról, és örülök, hogy a válogatott ennek megfelelően is játszott.

A szakvezető szerint a kloteni torna mérkőzésein más-más tulajdonságokat mutatott a csapat.

– A svájciak ellen jól játszottunk, főleg öt az öt ellen, az emberhátrányos védekezésünk is jól sikerült, főleg úgy, hogy ezúttal nem ez volt a felkészülés fókuszában – hangsúlyozta a szövetségi kapitány. – A németek elleni meccs mentálisan is kihívást jelentett. Nem kezdtünk jól, de nem kerültünk hátrányba és megtaláltuk a módját, hogy győzzünk. A franciák ellen is érződött a fáradtság, mert keményen edzettünk a héten, de jól kezeltük a helyzetet.

Pat Cortina már áprilisban, a bramptoni vb végén kiemelte, hogy új ciklus kezdődik, amelynek remélhetőleg a 2026-os téli olimpia lesz a végállomása.

– Ezek jó első lépések voltak, egy új ciklus nem feltétlenül azt jelenti, hogy tizenöt új játékosra van szükség – emelte ki. – Néhány változás várható a keretben, meglátjuk, hogy ki akar része lenni ennek az új ciklusnak. A játékosok tudják, hogy mit követelünk meg. Mindig magasan kell tartani az elvárásokat, tolni őket előre, versenyezni egymással. Azt kaptuk a héttől, amit vártunk.

Eredmények

Izgalmas találkozót játszott a világbajnoki negyedik svájciakkal a magyar női együttes Klotenben. A hazaiak az utolsó harmadban döntötték el a meccset. Svájc–Magyarország 4–1.

A magyar női válogatott 4–0-ra verte a német csapatot a kloteni tornán. A meccsen az emberelőnyös játékbeli különbség döntött. Ezen a meccsen Pázmándi Zsófia duplázott. A válogatott tehát javított a Svájc elleni vereség után, és biztosan verte meg A csoportos ellenfelét. Napra pontosan egy évvel ezelőtt is találkozott a két csapat, és akkor is a magyarok győztek a dániai vb-n. Magyarország–Németország 4–0.

– Egy kicsit szabálytalanok voltunk, főleg a mérkőzés elején, de karban tudtuk tartani a helyzetet és nem tudtak gólhoz jutni a németek – értékelt a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola egykori játékosa, Pázmándi Zsófia. – Egy kicsit alábecsültük magunkat a meccs kezdetén, de aztán egyre jobbak lettünk és jöttek a gólok is, így megmutattuk az ellenfélnek, hogy jobbak vagyunk. Megtaláltuk a játékot miután vége lett a sok kiállításnak, akkor egy kicsit megpihentünk és az edzők is mondtak pár dolgot, amivel tudtuk javítani a játékunkat. Nyilván ezek a meccsek arra jók, hogy kipróbáljuk az új dolgokat, kicsit felfrissüljünk a szezonkezdésre, s ez egy jó idényindító összecsapás volt a németek ellen. Már a korosztályos- és a felnőttválogatottban is volt két gólom, nagyon örülök neki, hogy a németek elleni duplázásom emberelőnyös találatok voltak, ezzel így kicsit megdobtuk a hangulatot. Nyilván ez nem csak az én érdemem, az egész sor nagyon jól játszott és mindenki buzdította a csapattársait.

A magyar csapat 3–2-re nyert az utolsó kloteni mérkőzésen, így a második helyen zárta a tornát. A viadalt a svájciak nyerték. Magyarország–Franciaország 3–2.