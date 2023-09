A balatoniak ennél is gyengébben kezdtek, hét meccsből hat pontjuk van, nagy szükségük lenne egy sikerélményre a bajnoki folytatás előtt. Jó lenne kapott gól nélküli találkozót játszani, mert erre még nem volt példa a szezonban. A házigazdáknál Halácsi négy, Sajbán Miklós két találattal a legeredményesebbek, illetve Birtalan az, aki a támadójátékban fontos láncszem. A keret tagja Petneházi is, aki 78 bajnokin húzta magára a BFC Siófok mezét, melyben 22 találatig jutott, a legemlékezetesebb meccsét a SZEOL ellen vívta, melyen négyig jutott egy lesgól mellett és kiosztott egy gólpasszt is. A házigazdák a kupa harmadik fordulójába a Balatonfüredi FC (5–2) és a Lábatlani ESE (11–0) legyőzésével jutottak, ez utóbbi volt az egyetlen kilencven percük, melyen nem kaptak gólt, vagyis itt a lehetőség, hogy Dragan Vukmir támadói önbizalmat gyűjtsenek. A hét bajnokin csak ötször vették be az ellenfelek kapuját, jó lenne, ha valaki elkapná a fonalat a támadók közül, mint legutóbb Farkas Balázs Kesző tette. A Budaörs ehhez jó alany lehet, hisz kettesével kapja a gólokat, hét bajnokin már tizenötnél járnak. A két klub 1998 augusztusában találkozott először épp egy kupamérkőzésen, a Rimaszombati úton, akkor a Budaörs Pest megye I. osztályban, a Siófok az NB I.-ben szerepelt. Nagy László által irányított Posza – Juhász (Soós), Bimbó, László – Ördög, Kovács B. (Szabadi), Győri, Bozsér, Perger – Márkus T. (Kasza), Pest R. összeállítású balatoniak Pest és Kasza duplájával, illetve Ördög találatával fölényes sikert arattak (5–0).