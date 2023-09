Júliusban az U21-es férficsapat kezdte a sort, nem is akárhogyan: 1977 óta a legjobb magyar eredményt érte el a junior-világbajnokságon. A 46 évvel ezelőtti második helyet sikerült megismételni, két héttel később pedig az U19-es lányok ünnepeltek újra Eb-aranyat. A hónap végén a serdülő fiúegyüttes is megmutatta magát, első hivatalos tornáján, az EYOF-on harmadik lett. Az augusztus kevésbé alakult az elképzelések szerint; az U19-es fiúk tizenegyedikek lettek a vb-n, az U17-es lányok pedig ötödikként végeztek az Európa-bajnokságon.

A korábbi 213-szoros válogatott játékost, Ilyés Ferencet áprilisban választották meg a hazai szövetség elnökévé, így az első korosztályos eseménydömpingjét követhette a sportág vezetőjeként. Tapasztalatait megosztotta az M4 Sporton látható Jövünk! magazin kamerája előtt.

– Összességében azt gondolom, hogy utánpótlás szempontból ez a nyár sikeresnek és jónak mondható – kezdte Ilyés Ferenc. – Legfőképpen azért, mert a Magyar Kézilabda Szövetségnek a kiemelt, vagy amire a legjobban figyelünk, az a junior korosztály, hiszen ott kellene magas szintre eljutni a fiatalokkal, ott látszik meg leginkább, hogy a nemzetközi élvonalban hol tartanak. Külön öröm számunkra, hogy ilyen sikeresek voltunk ebben a korosztályban. Az augusztusi produkciók semmiképpen sem csalódások, ebben a korosztályban a legfontosabb az, hogy felzárkóztassuk őket, csapat és egyéni szinten tudjanak úgy teljesíteni, hogy majd a juniorkorosztályban legyenek sikeresek, csak ott nézünk "eredményt". Az MKSZ hosszútávú stratégiájában az szerepel, hogy a juniorkorosztályra kell őket felkészíteni és ott is a legjobb nyolcban szerepelni, ezt idén ugye túlszárnyaltuk, ezért semmiképp sem csalódás az, hogy az alacsonyabb korosztályokban nem úgy sikerült a világverseny. Dicséretes a gyerekektől az, ahogy szerepeltek és küzdöttek, kint voltam a fiúk horvátországi mérkőzésén, Varasdon, ott az utolsó pillanatban lőttünk egy kapufát, ha az bemegy, akkor nyerünk és a legjobb nyolcban vagyunk, akkor már teljesen más az eredmény. De nem ezt kell nézni, nagyon kemény és kiélezett mérkőzéseket játszottak, ami előre viszi a fejlődésüket. Nincs olyan eredmény, amiért szégyenkezni kellene, dolgozni kell tovább, inkább azt kell nézni, hogy kik azok a játékosok, akik jól szerepeltek, akiket tovább kell fejleszteni, a többieket pedig fel kell zárkóztatni.

A vb-ezüstérmes junior fiúk közül tavasszal nyolcan is lehetőséget kaptak a felnőtt férfi válogatott Eb-selejtezőin.

– Van olyan, hogy kiugró korosztály és a fiúknál ez ez – emelte ki az elnök. – Hozzáteszem, hogy ebben a korosztályban, amikor már közel vannak ahhoz, hogy átlépjenek a felnőttmezőnybe, nem mindegy, hogy év közben milyen szinten szerepelnek. Gondolok itt arra, hogy a fiúcsapat nagy része az NB I.-ben szerepel egész évben, tehát olyan terhelést kaptak, nagyon sokan még nemzetközi kupában is szerepeltek, ami óriási dolog. De a lánygeneráció, aki Eb-aranyat nyert, ott is sokan az elsőosztályban játszottak, illetve vannak, akik most igazoltak az NB I.-be, és a legvégsőbb cél az ez lenne, hogy ez a lépés meglegyen. Úgy látszik, hogy ez a két korosztály egy olyan korosztály, akikre lehet építeni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy tényleg fontos tagjai lesznek majd a felnőttválogatottnak, mind férfi, mind női szinten. Most vannak azon a határon, hogy átlépnek a felnőttmezőnybe, ahol majd bizonyítani kell és azért ez nem mindenkinek sikerült, ez nagyon nagy teher. Néha a szülő, de legtöbbször a közvélemény is olyan terhet rak a fiatal felnőttekre, hogy nehezen viselik ezt el, de mindenképp azon dolgozunk, hogy a fiúknál legalább öt-hét játékos lesz felnőttválogatott a következő években és azokból legalább kettő lesz húzóember. A lányoknál is azt gondolom, hogy vannak kiugró tehetségek, akik jól teljesítettek és most is jó helyen játszanak majd, elsőosztályban és nemzetközi kupában, ahol meg tudják szerezni azt a tapasztalatot, amelyre szükségük van. Nem szabad rájuk nagy nyomást helyezni, hiszen még fiatal felnőttek.