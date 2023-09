A XII. MTOK Orosz László Emléktorna bronzmecsén az Oroszlány bizonyult jobbnak, így a Pécs végzett a negyedik helyen. A döntő gyakorlatilag a Morgen Ferdinánd emléktorna újrajátszása volt. Akkor emlékezetes csata végén a tolnaiak örülhettek.

A kaposváriak hamar összegyűjtötték az öt csapatfaultot, így a Paks öt perc játék után már büntetőzhetett minden hazai szabálytalanság után. Pontatlanul játszottak a somogyiak, így ötpontos ASE előnynél időt kért Váradi Kornél. Főleg büntetőkből tudott pontot szerezni az ASE, de így is hátrányból várhatta a Kaposvár a második tíz percet.

Puska és Fazekas két személyi hibája miatt Váradi Kornél lehetőséget adott már a döntő elején is a fiataloknak, így Szőke Bálint és Hajduk Attila is kapott pár perc játékidőt, ami alatt sikerült kicsit faragni a tízpontos hátrányból Remy Abell két triplájának köszönhetően. A félidő előtt Puska Bence hárompontosával zárkóztak a hazaiak.

A pihenő után Koprivica és Abell megmozdulásaival próbáltak a háziazdák egyenlíteni, de volt válasza a Paksnak is a somogyi kosarakra. Antalics Dániel pár perc leforgása alatt öt pontot is dobott. Előbb Halmai találta meg a palánk alatt, majd a sarokból értékesítette a triplát.

Az utolsó etapban Szőke Bálint remek betörésével kezdte meg a pontgyártást a hazai gárda, melyre paksi oldalon Dorogi Gergő válaszolt egy triplával. A hajrában Koprivica két palánk alatti kísérlete is lecsordult a gyűrűről, az Atomerőmű pedig rendre kosárral tudta zárni a támadásait, tizenhárom pontra növelve az előnyét. A lefújás előtt már eldőlt a mérkőzés, a vendégek szinte dobást sem hibáztak, így a végén nem volt kérdés ki emelheti magasba az első helyért járó kupát.

A torna legjobb játékosának az ASE csapatából Maliek White-ot választották. míg a legjobb kaposvári játékosnak járó elismerést Halmai Dániel vehette át Puska Zoltán ügyvezetőtől.

XII. MTOK Orosz László Emléktorna döntő

Kometa Kaposvári KK–Atomerőmű SE 69–90 (12–23, 17–19, 18–19, 12–29)

Kaposvár Aréna: 450 néző, V.: Cziffra Cs., Szilágyi, Györfy R.

Kometa Kaposvári KK: Jackson (10), Paár M. (5/3), Puska B. (5/3), Abell (18/6), Koprivica (15) Csere: Antalics D. (6/3), Fazekas M. (-), Halmai D. (1), Krnjajszki B. (4), Szőke B. (5), Hajduk A. (-).

Vezetőedző: Váradi Kornél. Edző: Filipovics Gordan.

Atomerőmű SE: Kovács Á. (16/9), White (17/6), Pajor D. (8/6), Gulyás M. (2), Wright (8) Csere: Dorogi G. (7/3), Sövegjártó Á. (10/3), Radics G. (-), Woods (18/6), Géringer G. (4), Kékesi K. (-).

Vezetőedző: Csirke Ferenc Edző: Szentendrei Áron.

Mestermérleg

Váradi Kornél: – Elég felforgatott keretből próbáltuk kihozni a maximumot, próbáltunk úgy rotálni, hogy mindenki minden pozícióban kipróbálhassa magát. Az elején rossz ritmusban kezdtünk, utána felzárkóztunk. Kicsit benne volt a szerencsefaktor is, nekünk kimaradt egy dobás a túloldalon meg triplát kaptunk rá. Inkább most legyen ez így, mint a szezonban. A második ilyen duplameccses hétvégénk, éreztem is a fáradtságot a csapaton. Voltak a meccsen olyan dolgok, amik mellett nem lehet elmenni. Csinált az ellenfél egy több mint tízpontos rohanást úgy, hogy közben volt három csapatfaultunk. Ezen lehet javítani és tudunk előrelépni. A felkészülés alatt ez volt az első olyan találkozó, ahol gyengébben játszottunk, de vannak biztató jelek és építkezünk tovább.