A fiúszakágban a nyár végével kifutó juniorkorosztály miatt megváltozik, hogy melyik fiatalok tartoznak az új évad elejétől az utánpótláshoz. A lányoknál marad a határ, továbbra is a 2004-es és annál később született játékosok alkotják a fiatalok táborát, és mostantól a fiúknál is ugyanez az évfolyam lesz a vízválasztó; a nyáron még U21-es vb-ezüstérmet szerző 2002-esek és 2003-asok is fellépnek a felnőttek közé.

Az elmúlt évben is számos fiatal bizonyította, hogy helye van az NB I-ben; a már emlegetett U21-es férfiválogatott és az U19-es Eb-t megnyerő leánycsapat keretét is javarészt a felnőttélvonalban pallérozódó kézilabdázók alkották, a fejlődésükhöz rengeteget tett és tesz is hozzá, hogy a nagyszínpadon szerepelnek.

Borítékolható, hogy ismét a NEKA együttesei állnak majd a legtöbb fiatalperccel az évad végén, ám a balatonboglári akadémián kívül is mozgolódhatnak majd a fiatalok, többen közülük ráadásul nem az első idényüket kezdik az NB I-ben.

Férfivonalon a Telekom Veszprém és a Pick Szeged esetében várhatóan nem láthatunk majd túl gyakran utánpótláskorú magyar játékost akcióban, a legutóbb harmadikként végző Mol Tatabánya viszont leigazolta a BFKA-Veszprémtől a mindössze tizenhat éves Eklemovic Márkót, aki az új csapata legutóbbi felkészülési meccsén a júniusban BL-döntőt játszó Kielce ellen betalált augusztus végén. A fiatal a bajnokság első fordulójában a PLER-Budapest ellen is pályára lépett, s szerzett egy gólt.

A 2022/2023-as évadban negyedik FTC-Green Collect tizenkilenc éves irányítója, Csörgő Kristóf a fiatalok között a rutinosak apró táborát erősíti: 21 mérkőzésen 42 gólt dobott, az új idényben akár még nagyobb szerep is hárulhat rá.

A női NB I-ben címvédő Győri Audi ETO csapatában többen is tűzközelben lehetnek: a nyáron U19-es Eb-aranyat nyerő Farkas Júlia a tavasszal kapott profi szerződést, de a névrokonára, a szintén 19 esztendős Farkas Eszterre is érdemes lesz figyelni, aki az évadnyitón megszerezte az első gólját a felnőttélvonalban, a Békéscsaba elleni győzelem alkalmával. Ha pedig U19-es Eb-siker: a torna legjobbjának megválasztott irányító, Simon Petra (18) az MTK-s kölcsönidény után ismét az FTC-ben bizonyíthat majd. A DVSC-SCHAEFFLER-ben Csernyánszki Liliána (19) kaphat a korábbinál is nagyobb szerepet, de a Praktiker-Vác és a Mosonmagyaróvár sem marad fiatalok nélkül: előbbiben Csíkos Luca (18) és Kurucz Aida (19), utóbbiban Varga Emília (19) képviseli a korosztályos Európa-bajnokok sorát.