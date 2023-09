A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság hatodik körében négy mérkőzés maradt vasárnapra, amelyek közül három találkozó is az esélyesebb vendégek sikerét hozta. Az éllovas Balatonlelle Keresztúron, az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, továbbra is százszázalékos Nagyatád pedig Jutában tudott nyerni egyaránt 2–0 arányban. Érdekesség, hogy az atádiak összesen 14 játékossal, azaz három cserével keltek útra. A Somogysárd is roppant magabiztosan gyűjtötte be a három bajnoki pontot a még pont nélkül álló segesdiek otthonában, a Kaposfüred–Csurgó találkozót pedig igazolva a papírformát a házigazdák nyertek. Ebben a fordulóban pontosan tíz játékos tudott duplázni.

Kaposfüred–Csurgó 3–2 (1–1)

Kaposfüred. Vezette: Godina J.

Kaposfüred: Vass J. – Csiszár T., Hornyák D., Károli Gy., Sipos A., Farkas T. (Szulimán M. a 65. percben), Kovács R., Szántó B., Orsós V., Magyar K., Balog A. (Prokli G. a 65. percben). Edző: Széchenyi Attila Ferenc.

Csurgó: Márkus Sz. – Papp B., Papp M., Simon K., Holoda M., Boros T. (Varga Zs. a 72. percben), Horváth M., Dömötörfy B. (Fenyvesi Sz. a 72. percben), Kovács K., Patak B. (Györgyfalvi K. a 77. percben), Orsós Gy. Edző: Bódis Gábor.

Gólszerzők: Szántó B. (a 41. percben), Orsós V. 2 (az 53. percben és az 55. percben), illetve Boros T. 2 (a 31. percben és a 71. percben – utóbbit 11-esből).

Kiállítva: Széchenyi Attila Ferenc (Kaposfüred – edző) a 73. percben.

Balatonkeresztúr–Balatonlelle 0–2 (0–1)

Balatonkeresztúr. Vezette: Tóth B.

Balatonkeresztúr: Egyed B. – Jáky G. (Városi G. a 68. percben), Horváth S. (Nagy P. a szünetben), Pas D. (Bojtor B. a 82. percben), dr. Gelencsér A. (Mózes K. a 89. percben), Kis-Balázs R., Lajtai B. (Bartha M. a 82. percben), Bakos P., Kozma M., Suchmann D., Wolf B. (Papp K. az 54. percben). Játékosedző: dr. Gelencsér András.

Balatonlelle: ifjabb Posza Zs. – Soóky R., Kelemen K. (Kiss K. a 82. percben), , Kovács P., Fazekas Á. (Barczi L. az 57. percben), Hrabovszki Z., Körmendy K., Kovács K., Országh B. (Muth M. a 89. percben), Németh J. (Dömötör D. a 68. percben), Hegedűs Gy. Játékosedző: Kenéz Szabolcs.

Gólszerzők: Hrabovszki Z. (a 44. percben), Kelemen K. (a 75. percben).

Juta–Nagyatád 0–2 (0–0)

Juta. Vezette: Benke P.

Juta: Vajda P. – Varga D., Lender M. (Mozsgai G. a 60. percben), Márton Cs., Sólyom G. (Bebics B. a 88. percben), Vadas Z., Jovánczai P. (Guzmics G. a 89. percben) Zentai A., Jovánczai Á., Ferencz B., Kántor P. (Marton K. a 60. percben). Játékosedző: Jovánczai István.

Nagyatád: M. Paunovics – Dekanics M., Kovács K., Kollár D., N. Vrban, Galamb D. (Ribarics R. a 87. percben), V. Nikolics, Horváth F., Pákai G., Fazekas Á., Csikós Á. (Pati M. a 80. percben). Edző: Papp Zoltán.

Gólszerzők: Csikós Á. (az 55. percben), V. Nikolics (a 83. percben).

Segesd–Somogysárd 1–5 (1–2)

Segesd. Vezette: Posza Zs.

Segesd: Horváth D. – Imrei M., Kuti I. (Keller R. az 56. percben), Ámon B., Csatlós D. (Balogh B. a 76. percben), László B. (Nagy B. a 70. percben), Nagy A., Szabó G. (Szeszán A. a 65. percben), Mázik L., Keresztény G. (Ruppert B. a 81. percben), Horváth A. (Márton R. a 13. percben). Edző: Nagy Attila István.

Somogysárd: Horváth N. – Orbán R., Páger B., Horváth R. (Grabarics M. a szünetben), Kulcsár K., Nagy A., Terestyényi A., Herzsenyák Á., Nagy Z. (Pap D. a 77. percben), Palkovics T., Csonka P. Edző: Weimann Gábor.

Gólszerzők: Horváth A. (az 5. percben), illetve Herszenyák Á. (a 17. percben), Terestyényi A. 2 (a 45. percben és a 80. percben), Nagy Z. (a 76. percben), Palkovics T. (a 88. percben – 11-esből).

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1-3. (holtversenyben) Bradics Tamás (Marcali), Palkovics Tamás (Somogysárd) és Orsós Viktor Márk (Kaposfüred) 7 gól; 4. Bene Zsombor (Balatoni Vasas) 6 gól; 5–8. (holtversenyben) Németh János Attila (Balatonlelle), Kelemen Kevin (Balatonlelle), Dekanics Márk (Nagyatád) és Laczkó Dávid József (Toponár) 5 gól; 9–17. (holtversenyben) Hrabovszki Zoltán (Balatonlelle), Decsi Richárd (Toponár), Kálazi Tamás Bence (Balatoni Vasas), Farkas Tamás (Kaposfüred), Szántó Bence (Kaposfüred), Márton András (Nagybajom), Tábori Tamás (Tab), Boros Tamás (Csurgó) és Gergulás Ferenc (Barcs) 4 gól.

ÍGY FOLYTATJÁK

A 7. forduló párosítása

SZOMBAT (kezdés 16 órakor): Balatonlelle–Nagybajom; Toponár–Balatonkeresztúr; Barcs–Balatoni Vasas; Csurgó–Marcali; Nagyatád–Kaposfüred.

VASÁRNAP (kezdés 16 órakor): Tab–Segesd; Somogysárd–Juta; Öreglak–Kadarkút.

Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.