Több mint két hónappal a bejelentése után Milák Kristóf elkezdte a felkészülést.

Sokan felkapták a fejüket június 21-én: Milák Kristóf bejelentette, hogy kihagyja a júliusi fukuokai világbajnokságot, akkor úgy fogalmazott, hogy „bármennyire is szeretném folytatni a 2016-ban kezdődött győzelmi sorozatomat, jelenleg sem fizikálisan, sem mentálisan nem vagyok azon a szinten, hogy ott legyek a világ legjobbjai között.”

Akkor Milák annyit mondott, hogy a nyarat minőségi pihenéssel kívánja tölteni annak érdekében, hogy szeptembertől energikusabban, tudatosabban, még jobb hozzáállással végezhesse az edzéseket, hogy ismét elérje azt a szintet, amelyet mindenki megszokhatott tőle.

Azt már Virth Balázs árulta el, hogy a csoportja felkészülése szeptember 4-én, hétfőn kezdődik.

Mindezek után persze fokozott érdeklődés kísérte, vajon Milák Kristóf tényleg ott lesz-e hétfőn a Duna Arénában. Ott volt, és nemcsak látogatóban járt a létesítményben, hanem vízbe is csobbant, majd edzése végén a Magyar Úszószövetség honlapjának nyilatkozott:

– Visszatértem – kezdte Milák Kristóf. – Szükségem volt a szünetre, mert érzem, hogy most ismét készen állok a folytatásra, ugyanazzal, vagy még acélosabb akarattal is, mint bármikor korábban. Ismét érzem az éhséget, hogy olyan dimenzióit mutassam meg az úszásnak, amit eddig még nem. Kettőzött ambícióval kezdtem újra az edzéseket, beprogramoztam magam, tudom, hogy az első hetek, hónapok fájni fognak, de én választottam ezt az utat, és végigmegyek rajta Párizsig, aztán még tovább is. Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatását és megértését, azon leszek, hogy mindenkit kárpótoljak.