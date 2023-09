– Edzőpróbáló meccs volt – foglalta össze Sótonyi László. Igaza volt, mert rengeteg bosszantó, ki nem kényszerített hibát vétettek tanítványai, a Dely, Kovács, Ludmán, Sztraka-négyes 25 lövéséből 5 gól született, a csapatnak emellett volt nyolc–nyolc technikai hibája, eladott labdája is. A második félidei négy találatával Sisa kiemelkedett, Kovácsot is dicsérni lehet, ám Deményi, illetve a beállók, Karai és Gál voltak, akik végig kiemelkedtek. Deményinek 16 hárítása volt, a szünet után többször fontos pillanatban mentett, Karai és Gál a védelem oszlopai voltak, előbbi két, utóbbi három gólig és két kiharcolt hetesig jutott. Ebben a szezonban extra második félidőket produkálnak a bogláriak: a Carbonex–Komlónak nyolc, a Fejér-B.Á.L. Veszprémek tíz, most a füredieknek kilenc találatot engedélyeztek.

Nem volt egy könnyű hatvan perc, még akkor sem, ha tizediktől végig vezetve nyertek, hisz másfél perccel a vége előtt újra bejöttek egyre a szünet után 12 perc kiállítást összeszedő, volt, hogy hármas emberhátrányban játszó – fürediek. Lehetett volna ez "lazább" siker, ám a 40. percben háromszor is támadhattak az ötgólos előnyért (20–16) a somogyiak, harmadszor emberelőnyben, végül tíz percig tartott a gólcsendjük, amit Kovács tört meg (21–19).