A balatoniak a legutóbbi bajnokság legnagyobb szenzációját okozva ikszeltek nagynevű riválisukkal, erre most nem sok esély kínálkozik, a bakonyiak ugyanis nagyon beerősítetek a nyáron.

Minden idők talán legerősebb játékoskeretével érkezik a Telekom Veszprém Balatonboglárra, a legutóbbi, március végi tóparti döntetlenjük (29–29) óta alaposan kicserélődött a csapatuk, az akkor pályára lépő tizenöt játékosuk közül csak kilencen – Corrales, Nilsson, Elísson, Ligetvári, Mahé, el-Dera, Pechmalbec, Vailupau, Marguc – vannak most is a bakonyiak kötelékében. A menet közben megszerzett Remili mellé nyáron pedig többek közt olyan játékosokat szerződtettek, mint Fabergas, Sandell, Kosorotov, vagy épp Descat... Nem kérdéses, ez a keret képes lehet arra, ami eddig sosem sikerült, Bajnokok Ligáját nyerni.

– Nem szabad abból a meccsből kiindulni, mert teljesen más csapatuk van nekik is, nekünk is – figyelmeztetett Temesvári Gábor, a bogláriak átlövője, aki hosszú sérülés után úgy tűnik, kezd formába lendülni, a legutóbbi, PLER–Budapest elleni sikerből (29–22) négy találattal vette ki a részét, május közepe óta nem volt ilyen eredményes.

– Örülnék egy hasonló eredménynek, ám most nem lehet más célunk, mint hogy egy jó meccset játszunk és minél jobban megnehezítsük a dolgukat. Végsőkig küzdünk és nem adjuk fel, ez az egyik ismertető jegyünk, most is így fogunk tenni.

Nem csak a veszprémi, a boglári keret is kicserélődött a két klub döntetlenje óta, Palasics kapus mellett az öt legjobb gólszerzőjükből hármat is elvesztettek Papp, Krakovszki Bence és Szilágyi személyében. Hogy ezek után hat fordulót követően mégis nyolc ponttal állnak az nagy meglepetés, főként, ha hozzátesszük, hogy messze nem hozták még ki magukból a maximumot! Mindegyik találkozót követően maradhatott ugyanis hiányérzet Sótonyi Lászlóban.

– Nagyon sokat fejlődtünk az első évünk óta, fizikálisan, technikailag, mentálisan, egyre kisebbek a különbségek, ami nagyon jó nekünk és a magyar kézilabdának egyaránt, remélem, ez így lesz a folytatásban is – nyilatkozta Temesvári Gábor.

Az idei remek szereplésben hatalmas érdemei vannak Deményi Xavérnak, aki az élvonal egyik legjobb formában lévő kapusa, harminckilenc százalékos teljesítménnyel véd, övé a legtöbb hárított hetes, szám szerint hat. Sztraka Dánielre sem lehet panasz, az irányító hetvenegy százalékos hatékonysággal lőtt huszonnégy gólt hat bajnokin, melyből mindössze egy esett büntetőből. Remélhetőleg ezúttal is hozzák a formájukat mindketten, akik mellé mások is felzárkóznak erre a találkozóra, illetve a bajnokság hátralévő szakaszára.