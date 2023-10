Mint azt már megírtuk, az angyalföldiek végül 3–1-re nyertek, de a somogyiak alaposan megnehezítették ellenfelük dolgát.

– Az történt amire számítottunk, a Vasas magas minőséget képvisel, képzett játékosokkal és ez meg is mutatkozott – nyilatkozott Vincent Lacombe a KNRC honlapján. – Rengeteg látványos labdamenet volt, szép harcokkal, de a végén rendre az ellenfél szerezte a pontokat. A második szettben nagyon fókuszáltak voltunk, jól játszottunk, jó minőséget képviseltünk, de ahogy a felkészülési mérkőzéseken úgy a tétmeccseken sem elég 20-25 perc jó játék a győzelemhez, főleg az ország legjobb csapatai ellen, mint amilyen a Vasas is, itt 200 százalékot kell beleadni. Vissza kell még mennünk dolgozni, hogy felvegyük a legjobb együttesekkel a versenyt, mert van még hová fejlődnünk, magasabbra kell tenni a lécet. Nem ez volt a legjobb meccsünk, de remélem a lányok olyan tapasztalatokat gyűjtöttek most, amelyek győzelemhez segíthetnek minket a következő meccseken.

– Hatalmas kihívás volt az első magyarországi mérkőzésemet a Vasas ellen játszani, hiszen a ligában nekik van az egyik legjobb csapatuk és szurkolóik is – emelte ki a csapatkapitány, Marta Hurst. – Nagyon élveztem a játékot, szeretek ebben a csapatban játszani, hiszen érzem, hogy mindenkiben ott a küzdőszellem és mindenki egymásért játszik, ez pedig nekem is segít abban, hogy motiváltnak érezzem magam és élvezzem a játékot. Azt hiszem még meg kell találnunk az egyensúlyt a mérkőzés azon pillanatai között, mikor kockáztathatunk és agresszívabban játszhatunk, és azok között, amikor türelmesebbnek kell lennünk, és az ellenfél labdáit kell megjátszanunk. A második szett során szerintem megvolt ez az egyensúly, így sikerült nyomás alá helyeznünk a Vasast, főleg pontos szerváinkkal és a blokkjainkkal, védekezésünkkel. Csapatként folyamatosan dolgozunk még ezen, hogy a jövőben más ellenfelekre is tudjunk nyomást gyakorolni. A jövő heti mérkőzés miatt nagyon izgatott vagyok, hiszen nagy öröm mindig a saját szurkolóink előtt játszani, és örülök, hogy velük osztozhatunk majd ezen a szezonon. Készen állunk a Békéscsaba elleni nehéz csatára. Az előszezonban játszottunk ellenük egy nagyon kemény, ötszettes meccset, így mindenképp szükség lesz a közönségünk támogatására és energiáira.