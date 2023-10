A vasárnap esti mérkőzést is kihagyta a vállsérüléssel bajlódó kubai légiós Quevedo Hernández Hermes, s Baróti Árpád is felmentést kapott; néhány nap múlva a Bajnokok Ligájában nagy szükség lesz majd a játékára. A találkozó elején csak 2–2-ig tudta tartani a lépést a fiatal dunaújvárosi együttes. Ekkor a Barótit helyettesítő Kalmár Ákos lépett a nyitó helyre, s ott is ragadt 7–2-ig. A nyitó játszmában egyértelműen Kalmár volt a kaposvári csapat vezére; egymaga hat pontot szorgoskodott össze. A második játékrészben aztán egymás után jöttek be a fiatalok. Iván Bencét a másik kubai, Lescay Favier Tomas Alejandro, a karmester Magyar Bálintot Zarka Márton, Bozóki Bencét pedig liberótársa, az ugyancsak saját nevelésű Eördögh Bálint váltotta. Közben Hubicska Patrik és Gőczi Dániel látványos ütőpárbajt vívott egymással: ha jól számoltam, mindketten hét pontot termeltek ebben a felvonásban. A harmadik, s egyben az utolsó játékrészben aztán lehetőséget kapott a Fino Kaposvár társulatának legifjabb tagja, a 17 éves Laczó Bálint is. Előbb kiosztott egy látványos takarót, majd váratlan áthúzásával ő is fejezte be a 64 percig tartó mérkőzést.

Szigorúan csakis annyit adott ki magából a Fino alakulata vasárnap este a Kaposvár Arénában, ami feltétlenül szükséges volt a biztos 3–0 arányú győzelemhez. Láthatóan a társaság már a pénteken Bulgáriában kezdődő Bajnokok Ligája-selejtezőjére hangolt. A házigazda Fino Kaposvár csapatában Kalmár Ákos és Hubicska Patrik volt az ügyeletes pontfelelős – mindketten egyaránt 15-öt jegyeztek –, míg a Dunaújvárosi KSE egyletéből Gőczi Dániel volt a legjobb 16 pontjával. Egymaga több pontot szorgoskodott össze, mint a csapattársai együtt...