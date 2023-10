A tabellán bár előrébb helyezkedett a Rákóczi, mint az MTK második csapata a mérkőzést megelőzően, azonban nem számíthattak könnyen szerzett pontokra a kaposváriak. A somogyi zöld-fehérek helyzetét az is nehezítette, hogy az előző fordulóban Horváth Balázs begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így Horváth Rudolfnak, a Rákóczi mesterének nélkülöznie kellett egyik alapemberét. A kezdőben Babinszky Bence kapott lehetőséget helyette, aki éppen az MTK-ban nevelkedett. A csatár nagy kedvvel játszott egykori egyesülete ellen, de kevés alkalommal került hozzá a labda, melyet inkább az MTK birtokolt. Az első helyzetet ennek ellenére a Rákóczi dolgozta ki az első negyed óra végén, amikor is Hampuk Ádám tizenhatméteres, középre tartó lövésénél kellett védenie Balázs Józsefnek. A szünetig nem is jegyezhettünk fel több kaput eltaláló lövést, pedig nagy akarattal futballozott mind a két csapat, de a helyzetek hiányoztak a mérkőzésről.

A fordulás után próbálta nyomás alá helyezni a hazaiakat a Rákóczi, de ez csak az után következett be igazán, hogy a fővárosiak megszerezték a vezetést. Az ötvenedik percben ugyanis gólra váltotta első lehetőségét az MTK II., miután Herczeg Botond középre gurítását Kenesei Noel átvette, lefordult emberéről, s a jobb alsóba gurított két méterről (1–0). Ezt követően viszont beszorította ellenfelét a Rákóczi, s ami fontos, záporoztak az egyre nagyobb lehetőségek. Egy órányi játékot követően megfogyatkoztak a hazaiak, miután Molnár Kevin öt perc alatt begyűjtötte második sárga lapját. Az emberelőnyt szinte azonnal kihasználta a Rákóczi, amely Szederkényi Ádám fejesgóljával egyenlített (1–1). A nyomást ezt követően is fenntartotta a Kaposvár, amely a hajrában fordított. Az előrehúzódó belső védő, Heil Máté már elsőre is gólt szerezhetett volna, de a bal alsóba tartó lövését bravúrral védte Balázs József, majd a kipattanót már kíméletlenül a hálóba bombázta (1–2). A Rákóczi sikerét már mindenki elkönyvelte, de a négy perces hosszabbítás utolsó pillanatában szöglethez jutott az MTK, melyet a hálóba (2–2), így az egyik pontot otthon tartották a kék-fehérek.

MTK Budapest II.–Kaposvári Rákóczi FC 2–2 (0–0)

Budapest, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, 60 néző. V.: Takács Á. (Sztányi T., Kovács Z.).

MTK Budapest II.: Balázs J. – Stumpf, Farkas M. (Antal D., a 88. percben), Molnár K., Kwadwo – Miknyóczki, Herczeg, Bene, Hegedűs T. (Ebot, a 88. percben) – Földi (Vas M., az 59. percben), Kenesei (Béres, a 63. percben). Vezetőedző: Kanta József.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Gál, Heil, Harsányi, Pusztai – A. Mazzonetto (N. Mazzonetto, a 63. percben), Szederkényi – Ekker, Hampuk, Bíró D. – Babinszky. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Kenesei (az 50. percben), Miknyóczki (a 94. percben), illetve Szederkényi (a 62. percben), Heil (a 86. percben).

Kiállítva: Molnár K. (a 61. percben).

Sárga lap: Molnár K. (az 55. percben), Béres (a 91. percben), illetve A. Mazzonetto (a 41. percben), Heil (a 75. percben).