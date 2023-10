Kétnapos összetartással folytatta a munkát a női U18-as jégkorong-válogatott, a szakmai stáb mindkét nap két-két jeges edzést tartott.

– A két napra különböző keretet hívtunk be, csak pár helyen volt átfedés, így több játékost tudtunk megnézni – mondta Bedő Botond szövetségi edző. – Figyelembe kellett venni azt is, hogy már elkezdődtek a bajnokságok. Néhány helyen módosul a taktikánk, emiatt elkezdtünk pár új dolgot gyakorolni, például a letámadáson is változtatunk az új szezonra. A változtatásoknak két oka van: időről időre meg kell újulni, és figyelembe kell venni azt is, hogy az adott keretnek mi áll jobban, mire alkalmas. Mindkét nap jól dolgoztak a játékosok, lehetett haladni. Az látszik, hogy évről évre taktikailag egyre képzettebb hokisok kerülnek a válogatotthoz, ami azt mutatja, hogy a klubokban az edzők nyitottak és jól foglalkoznak velük.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorongozója, Csordás Csenge a második napi kerettel vett részt az edzéseken.

A második napi keret: Csapó Dominika (IOGJA), Csordás Csenge (KASI USE), Csermák Zoé (DVTK), Faragó Luca (Ajkai Óriások Jégkorong SE), Károlyi Lili (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Paska Veronika (Vasas SC-White Sharks HC), Schneider Kata (Szigeti Bikák), Vajda Virág (HKB), Báhiczki-Tóth Boglárka (HKB), Bán Zsuzsanna (HKB), Bátyi Boróka (ANGELS), Bereczki Dóra (Debreceni Hoki Klub), Fehér Nikolett (HKB), Hiezl Réka (Vasas SC), Kárpáti Karina (MAC Budapest), Kiss Milla (Veszprémi Jéglovagok), Rozsnaky Lara (MAC Budapest), Simon Bíborka (MAC Jégkorong Akadémia), Szűcs Daniella (KSI SE), Weiler Krisztina (MAC Budapest).