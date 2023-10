Két győzelem után várta a szomszédvári rangadót a Kaposvári VK, amely a pont nélkül álló PVSK-Mecsek Füszért ellen is folytatni kívánta remek sorozatát. Az első negyed is erről árulkodott, melyben Pellei Frank duplázni tudott, illetve Baj Marcell, Fülöp Bence és Aranyi Attila is bevette a rivális kapuját, emellett pedig remek blokkok és jó védések jellemezték a KVK játékát. A hazaiak így háromgólos előnyre tettek szert, ami a második felvonásban Vogel Simon centergólja után kettőre csökkent. Fülöp Bence azonban egy látványos svédcsavarral gondoskodott arról, hogy visszaálljon a különbség.

A fordulás után azonban egy gólra is fel tudtak jönni a pécsiek, így a legjobbkor érkezett a rekorder, Vindisch Ferenc találata, amely újra jó útra terelte a Kaposvárt. A hazaiak, az emberelőnyöket remek százalékban kihasználva újra elléptek a rivális Pécstől, amit a lelkes közönség is igencsak élvezett. Az utolsó játékrésznek a KVK háromgólos előnnyel vágott neki, azonban egy ilyen rangadón nem dőlhettek hátra Surányi László tanítványai, akik ezt nem is tették meg, hiszen Kakstedter Bendegúz is feliratkozott a gólszerzők közé, s így már négy volt a felek között. A mérkőzés azonban, rangadóhoz illően még így sem dőlt el, Pellei Kristóf ugyanis két távoli bombával és egy közeli lövéssel felhozta a Pécset egy gólra, két perccel a végső dudaszó előtt. Emiatt az utolsó pillanatokra is bőven akadt izgalom, hiszen a PVSK emberelőnyben támadhatott az egyenlítésért egy időkérés után. Ezt Keresztúri Márton révén gólra is váltották a mecsekaljaiak, majd 28 másodperccel a vége előtt a másik kapu előtt is lejátszódott egy hasonló szituáció, mely végén Dőry Farkas csak az oldalhálóba bombaázott, pedig sokan gólt kiáltottak. A pécsieknek így maradt ideje még egy támadásra, mely végén Keresztúri Márton az jobb oldali kapufát találta telibe, amely így megmentette a vereségtől a hazaiakat.

A Kaposvári VK – melyben újra szerepet kapott a hosszú sérülés után visszatérő Juhász-Szelei Norbert –így nem tudta folytatni győzelmi szeriáját, sőt a csapat háza táján igencsak bosszúsak lehetnek az elvesztegetett pontokért.

Surányi László: – Csalódott vagyok, mert ezt a mérkőzést többször megnyertük, de egy másodperccel a vége előtt el is veszíthettük volna. Az utolsó negyedben szétesett a játékunk, talán hibáztam, hogy nem fogtam meg valahol ezt a dolgot. Egy katasztrófával ér fel számunkra, hogy nem tartottuk itthon a három pontot. Remélem, hogy valahol vissza tudjuk majd szerezni az elvesztegetett két pontot.

Török Viktor: – Bravúrpontot szereztünk, hiszen egyszer sem vezettünk. A gólok felét abból kaptuk, amire felhívtam a figyelmet a mérkőzés előtt, ez pár játékos fegyelmezetlenségére utal. A kapu előtt ziccereket hibáztunk, ezeket egy ilyen rangadón illene belőni. Úgy gondolom, a végén egy védekezésváltással megzavartuk a Kaposvárt, de ezt lesz majd időnk kielemezi Surányi Lászlóval, hiszen együtt utazunk Százhalombattára. Örülök az egy pontnak, amiből az utolsó pillanatban lehetett volna három is, de négygólos hátrányban egy árva forintot sem tettem volna a győzelemre.