Az élvonalbeli férfi kézilabda-bajnokság 8. fordulójában a játéknap előtt mindössze egyetlen egy győzelemmel rendelkező Carbonex-Komó tört borsot az egy hete még az FTC-Green Collect vendégeként bravúrpontot jegyző Csurgói KK orra alá.

A találkozó elején az öltözőben maradt a Csurgó, mely hét percen át volt gólképtelen, így a gyorsan három gólt szerző Menyhárt Máté vezetésével a vendégek kezdtek jobban (1–3). A 12. percben 5–5-nél utolérte ellenfelét a somogyi együttes, mely fordítani nem tudott, és az első játékrészben végig futott az eredmény után. A vendégek így kétgólos előnnyel fordultak és a második játékrészt is jobban kezdték. A 39. percben először volt ötgólos a különbség, Baranyai Norbert pedig egyből időt is kért. A sok hibával kézilabdázó Csurgó nagyot küzdött, de komlói oldalon valaki mindig túllendítette a csapatot a kritikus pillanatokban. Hét perccel a vége előtt egyetlen egy találatra zárkóztak a hazaik (22–23), a Komló viszont egy 0–3-as szériával jelezte, hogy a két pontért jött, melyet végól Marosán György csapata meg is szerzett.

Csurgói KK–Carbonex-Komló 25–28 (12–14)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 600 néző. V: Hargitai-Markó.

Csurgó: Holló – Zagar 1, Borsos, Szeitl E 1., Vasvári Á., Herceg 2, Bazsó 5 . Csere: Füstös Á., Spruk 1, Papp T., Mazurek., Gábor M. 7 (3), Horváth P. 1., Markez 2 , Tufegdzic 5(2), Tóth P. 1. Vezetőedző: Baranyai Norbert.

Komló: Granic– Urbán 2, Bogdanic 7, Melnicsuk 5, Rotim 2, Jerkovic 2, Menyhárt 6 (1). Csere: Merkovszki, Váczi M. 3 (1), Tóth G., Szöllösi O. 1., Varga Sz., Begovácz , Kovács D., Bazsa, Vekic. Vezetőedző: Marosán György

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 7/5, ill. 3/2.

Mestermérleg

Baranyai Norbert: – Nehéz mérkőzésre készültünk és beleestünk ugyanabba a hibába mint Budakalász ellen. Szégyenkezem a mai teljesítményünk miatt. Fegyelmezetlenül játszottunk, kimaradtak a helyzeteink, nem tudtunk átlendülni a kritikus helyzeteken. A Komló megérdemelten nyerte meg a mai találkozót.

Marosán György: – Nagyon készültünk a mai összecsapásra, és végre megmutatkozott az elvégzett munka gyümölcse. Kiélezett találkozó volt a mai, sikerült kiharcolnunk egy nagyobb előnyt, amit meg is tartottunk. Az utolsó öt percben mindent elkövetett a Csurgó a győzelemért, de a helyén volt a szívünk és ez bajnoki pontokat eredményezett.