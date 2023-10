Eseménydús nyarat zártak a hazai utánpótlás kézilabda-válogatottak: az U19-es és az U21-es férficsapat világbajnokságon, az U17-es és az U19-es leányegyüttesek pedig Eb-n szerepeltek, míg az U17-es fiúk az EYOF-on mérették meg magukat.

Az MKSZ elnökségi ülésén többek mellett a nyári eredmények is szóba kerültek, erről kérdezte az Utánpótlássport először a szervezet sportszakmai igazgatóját, Juhász Istvánt, aki a májusban megválasztott elnökhöz, Ilyés Ferenchez hasonlóan összességében sikeresnek ítéli meg a fiatalok produkcióját.

– Az elmúlt időszakban el voltunk kényeztetve a korosztályos eredményekkel, főleg a női szakágban egyeduralkodók voltunk, és úgy gondolom, vagyunk is Európában – kezdte Juhász István. – Az MKSZ utánpótlás-stratégiája valamelyest irányt váltott, ezt alapul véve pedig maximálisan elégedett vagyok az idei eredményekkel, hiszen a juniorok helyezésein van a legfőbb hangsúly. Ez persze nem jelenti azt, hogy az esetükben mindent alárendelünk a végső győzelemért, ugyanúgy megkapják a lehetőséget azok a játékosok is, akik inkább a későbbiekben érhetnek be igazán. Hiszek a statisztikában és a számokban: a női szakág ranglistáján másodikak vagyunk a dánok mögött a két világverseny eredményei alapján; ezt nem kell magyarázni. A férfiaknál negyedikek vagyunk, ami szintén előkelő helyezés, és az összesítettben is az élmezőnyhöz tartozunk, köszönhetően elsősorban a remekül teljesítő juniorválogatottaknak: a vb-második férfi- és az Eb-győztes leányválogatottnak.

– Az ifjúsági leánycsapatunk esetében érdekesség, hogy mindössze három pont veszteséggel, vagyis a győzelmeik mellett egy döntetlennel és egy vereséggel lettek ötödikek; a döntős dánokkal ikszeltek, míg a mezőnyből kiemelkedő, aranyérmes franciáktól kaptak ki – folytatta a sportszakmai igazgató. – Az ifi fiúknál hozzátartozik a teljes képhez, hogy a tizenegyedik helyezés helyett könnyedén lehetett volna nyolcba jutás, egy gyenge félidő és egy utolsó másodperces kapufa miatt viszont ez nem sikerült, a fiatalok dolgát pedig az sem könnyítette a felkészülés során, hogy a vb-kezdés előtt két hónappal szinte a teljes stáb lecserélődött. Hangsúlyozom, tragédia az ő esetükben sem történt, számos tehetséges fiatal alkotja a csapatot. Az EYOF-harmadik serdülő fiúk is komoly teljesítményt nyújtottak, remek mérkőzéseket játszva. Összességében a folytatással kapcsolatosan hasznos információkat szűrtünk le a világversenyek során.

De vajon lehet-e következtetni az utánpótláseredményekből arra, miként állják majd meg a helyüket a játékosok a felnőttmezőnyben?

– Az utóbbi öt évben, amióta a junior női válogatottunk vb-aranyérmes lett, rendszeresen felmerül ez a kérdés – mondta Juhász István. – A közvélemény emiatt azt gondolta, hogy a következő tíz év meg is van oldva az első csapattal kapcsolatban. A szakemberek óvatosabban fogalmaznak ezzel kapcsolatban. Azt szoktam mondani, az U20, U21 után U35 következik, hiszen a folytatásban már nem a velük egykorú sportolókkal kell felvenni a harcot, hanem világklasszisokkal, rutinos kézilabdázókkal – egyik pillanatról a másikra nem megy az átállás. Ezen a téren is arculatváltás történt az MKSZ stratégiájában: elemzések után felállítottuk az utánpótlás-válogatottak és a játékosok profilját, megvizsgáltuk, miben és milyen módon kell a lemaradások terén fejleszteni, a sportszervezetekkel közösen. Egységes tesztrendszerről van szó, ami remélhetőleg segít majd az előrehaladásban.