Öt nem könnyű feladat várt a Madridban megrendezett Arnold Classic Europe erősembereire, a hölgyeknek zsák-, és koffercipelés mellett két nyomó-, és egy felhúzó számban kellett megmutatniuk, mire is képesek.

„A verseny úgy alakult, ahogy azt az edzések során elterveztem, de csúsztak be bakik” – kezdte meg értékelését a hetedik helyet megszerző Bordás Dorina a Prémium Média & Sport Management érdeklődésére.

Az első versenyszámban időre kellett megmozgatni két 60 kilogrammos zsákot. „Első vagy második lettem volna a zsákcipelésben, de a fordulásnál a hátsó lábam nem volt a vonal mögött, így öt másodperces büntetéssel a középmezőnybe csúsztam vissza. Aztán jött az apolló nyomás, amely ugyancsak balszerencsésen alakult. Az én bírómnak valószínűleg nem mondták azt el, amit nekünk. Kézzel kellett volna jeleznie, hogy mikor rakhatom le a súlyt, ő viszont sosem tette le a kezét, így a nyomásom úgy sikerült, ahogy. Ötöt nyomtam, de egyszer sem jelzett, így nem tudtam, érvényes-e vagy sem. Utólag videófelvételen bemutattuk a főbírónak, ő felajánlotta, hogy újra csinálhatom a gyakorlatot, de az fog számítani. Addigra el is fáradtam, illetve el is kezdődött a melegítés a következő számra, úgyhogy inkább a hátralévő versenyszámokra fókuszáltam” – tette hozzá a jászberényi kiválóság, aki aztán a koffercipelésben az élmezőnyben végzett.

„Az óriás egykezes nyomás eddig edzésen egyszer sem sikerült, nemhogy 35 kilogrammal, még 27,5-lel sem. Számomra is meglepő módon háromszor is sikerült, ebből egy volt érvényes. Az utolsó versenyszámban pedig 16-szor sikerült felhúznom a 110 kg-ot. Többet teljesítettem, mint aki a végén az összetettben első lett, úgyhogy emiatt nagyon boldog voltam. Az egyik szemem sír, a másik nevet. ha az első két versenyszámban nincsenek a bakik, akkor biztosan a legjobb négyben végeztem volna. Tanulságos volt ez a verseny, én mindent kiadtam magamból, úgyhogy boldog vagyok” – összegezte tapasztalatait a magyar versenyző, aki ezt követően kamionhúzásban mérettette volna meg magát.

„A spanyol szervezők végül nem engedték, hogy megtartsák a kamionhúzást, azt mondták, nincs megfelelő hely hozzá. Végül találtak egy alternatív megoldást, így szánhúzással váltották ki. Egy 200 kilós szánt kellett húzni, tolni, valamint hámmal húzni. Többen nem jöttek el, így azt mondták, nem lesznek súlycsoportok, én pedig ott találtam magam kilenc férfival” – folytatta beszámolóját Bordás Dorina, aki egyedüli nőként vállalta a küzdelmet, s neki megengedték, hogy 130 kg-os szánnal teljesítse a versenyt.

„Belátták, hogy nem egyelőek az esélyek. Ha a kamiont megindítod, akkor utána gurul, itt viszont a szánt folyamatosan húzni, vonszolni, tolni kell. Ennek ellenére megpróbáltam én is a fiúk versenysúlyát és sikerült is megközelítenem az idejüket. Amiatt nagyon boldog voltam, a nap végén pedig megszólalt a magyar himnusz, szóval a nehézségek ellenére hatalmas élmény volt” – zárta szavait a magyar versenyző, aki jövőre a strongwoman kategóriában szeretne dobogóra állni az Arnold Classic Europe-on. Addig sem tétlenkedik, novemberben elindul egy bothúzó bajnokságon, s emellett a magyar összetett bajnokság utolsó fordulóján is szeretne részt venni.