Újabb kiemelt egyesülettel kötött támogatói szerződést Kaposvár megyei jogú város önkormányzata, ugyanis a kosárlabda, a labdarúgó és a röplabda csapatokat követően hétfő délután, a Csik Ferenc Versenyuszodában a Kaposvári Vízilabda Klub vezetőivel is aláírta a kontraktust Szita Károly polgármester.

– Az élsport soha nem öncélú – emelte ki a szerződés aláírása előtt Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Az egyik fontos funkciója, hogy sikert hozzon, reklámozza a város nevét, illetve tudjunk örülni annak, amikor olvassuk az országos és a helyi sporthíreket, hogy jól szerepeltünk, amibe nemcsak a győzelem tartozik bele, hanem az is, hogy ott lehetünk a legjobbak között. Ezek mellett azt a szerepet is be kell töltenie, hogy a fiatalokkal megkedveltesse a mozgást és az adott sportágat. Amikor az élsport támogatásáról beszélünk, akkor meg kell említeni az utánpótlást is, hiszen, ha nem lenne OB I.-es a Kaposvár, akkor nem lenne száznegyven gyerek a korosztályos csapatokban, akik előtt vannak példaképek.

A városvezető hozzátette, biztos abban, hogy az úszás és a mozgás szeretete mindig benne lesz azokban a gyerekekben, akik ezt magukba szívták az uszodában. Továbbá kiemelte, Kaposvár költ a legtöbbet népességarányosan sportra az országban. Ez éves költségvetés több mint négy százalékát jelenti, míg ez a többi városban egy százalék, vagy éppen az alatt van.

A város ebben az évben 95,6 millió forint szponzori támogatást biztosít, annak a reményében, hogy a klub eléri a céljait.

– A sport helyzete nem könnyű, nehéz pénzt szerezni a színvonalasan működéshez – mondta Radics Gyula, a Kaposvári VK elnöke. – A vízilabda egy hagyományos magyar sportág, de nem úszkál a pénzben, így a város támogatása nélkül nem létezne ez a sportág Kaposváron. Nagyon fontos az utánpótlás, igyekszünk minél többet áldozni arra, hogy sok kaposvári gyerek lépjen be az uszoda kapuján és válassza a vízilabdát.

A klub elnöke tovább elmondta: az egyesület tavasszal ünnepli 25 éves jubileumát, amit szeretnének felnőtt és utánpótlás szinten is jó eredményekkel megünnepelni.