A második félidőre sem fogyott el a Rákóczi lendülete, ezt jól bizonyítja, hogy továbbra is nyomás alatt tartotta a Mohácsot, s sorra dolgozta ki a lehetőségeket. Két perc telt csak el, amikor Bíró Dominik bedobása után Heil Máté fejjel készítette le a labdát Nicoló Mazzonetto elé, akinek tizennégy méteres kapáslövését újabb bravúrral védte Farkas kapus. Ezt követően viszont jött a hidegzuhany, egy rosszul elvégzett hazai bedobás után a tizenhatosnál álló Bohata Ádám elé került a labda, aki köszönte szépen, s a bal alsóba gurította a ziccert (0–1). A bekapott gól után próbálta rendezni a sorokat a Rákóczi, felállást is váltottak a hazaiak, de valamiért azt lehetett érezni, hogy valami átok ül rajtuk, hiszen Hampuk Ádám közeli pörgetésénél Farkas újabb bravúrja állta a labda útját, míg Babinszky Bence ziccerénél már a kapuson is átjutott a játékszer, de jobb kapufa hárított.

A pechsorozat nem szakadt meg, sőt Pusztai Dániel egy tizenhatoson belüli esés után megkapta a második sárgáját – ráadásul ebbe bele is sérült, ami rossz hír, hiszen a Rákóczira szerdán is meccs vár – így a Kaposvárnak tíz emberrel kellet rohamoznia az utolsó negyed órában az egyenlítésért, amiben benne volt az is, hogy a vendégek lezárják a találkozót. Az utolsó pillanatban viszont legalább az egyik pontot otthon tartotta a Kaposvár, Babinszky Bence tolta belefelé a labdát a bal szélről, majd tizenöt méterről kilőtte a bal alsót (1–1). Ezzel a találattal legalább a döntetlent megszerezte a Rákóczi, amely újra bosszankodhat az elveszített két pont miatt, de legalább egy pontot visszahozott a sírból.

Horváth Rudolf: – Ennyi energiát mozgósítva nagy csalódás az egy pont, még akkor is, ha a 94. percben szereztük meg, s ezzel talán visszaadott valamit a futball. Az első perctől kezdve fölényben játszottunk, jöttek a helyzetek, de rúgattunk egy gólt az ellenféllel, utána még nehezebb dolgunk volt. A játékvezető tevékenységét is meg kell említeni, hiszen egy szabályos gólt nem adott meg az első félidőben, utána nem állította ki az ellenfél játékosát, aki hátulról rúgta meg Gál Mátyást, majd ezt azzal tetézte, hogy egy tizenegyes szituációnál kiállította a játékosunkat, aki súlyos sérülést szenvedett, valószínűleg elszakadt a combizma.

Péter József: – Küzdelmes mérkőzés volt, két jól védekező csapat között. Készültünk arra, hogy a Kaposvár birtokolja többet a labdát, egy egyéni hibából megszereztük a vezetést, de amikor emberelőnybe kerültünk azt nem tudtuk még jobban kihasználni. Összességében igazságos a döntetlen, még akkor is, ha a Kaposvár többször közelebb állt a győzelemhez.

Kaposvári Rákóczi FC–Mohácsi TE 1888 1–1 (0–0)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 280 néző. V.: Altorjay Á. (Aczél P., Burján I.).

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Harsányi, Heil, Szederkényi – Gál, N. Mazzonetto (Babinszky, az 57. percben), A. Mazzonetto (Mayer M., a 67. percben), Horváth B., Pusztai – Hampuk (Ötvös, a 79. percben), Bíró D. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Mohácsi TE 1888: Farkas M. – Vég B., Racskó, Károly V., Encz – Aszalós, Dér (Kiss I., a 79. percben) – Szabó D. (Loch, a 79. percben), Izsák (Hetényi, a 90. percben), Horog (Nagy B., a 94. percben) – Bohata. Vezetőedző: Péter József.

Gólszerzők: Babinszky (a 94. percben), illetve Bohata (az 52. percben).

Kiállítva: Pusztai (a 70. percben).

Sárga lap: Pusztai (a 15. percben), Horváth Rudolf (a 72. percben - kispadról), Gál M. (a 81. percben), illetve Aszalós (a 21. percben), Dér (a 43. percben), Szabó D. (a 67. percben), Loch (a 81. percben).