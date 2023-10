A házigazda Fino Kaposvár csapatának tagjai közül az agyrázkódást szenvedett Zarka Márton át sem öltözött, míg Quevedo Hernandez Hermes a társaival együtt bemelegített, de végül nem játszott. A kubai légióst Hubicska Patrik helyettesítette. A nyitó játszma első felében a vendég miskolciak vezettek, majd a hazaiak ritmust váltottak, s végül biztosan húzták be az első felvonást. Érdekes módon ebben a szettben a vendég MEAFC-Miskolc szerzett több pontot. A teljes képhez tartozik, hogy ugyanakkor rengeteg hibával játszottak. Ha jól számoltam, csak ebben a szettben 15 pontot ajándékoztak kaposvári ellenfelüknek, amelynek majd a fele nyitásrontás volt.

A második játékrészben aztán ötöt is cserélt Szlobodan Prakljacsics, a Fino szerb mestere. Előbb Iván Bencét a nyáron igazolt orosz Stephan Novoselov, Baróti Árpádot pedig Kalmár Ákos váltotta, míg Hubicska Patrik helyére érkezett Tóth Gábor. Most is a Miskolcé volt az eleje, ám a Fino Kaposvár gyorsan magához ragadta a kezdeményezért, s végül pontot tett a játékrész végére. Közben Bozóki Bencét a másik liberó, Eördögh Bálint váltotta a pályán, s a régi-új karmester, Magyar Bálint is szusszanhatott egyet, akinek a helyére Laczó Bálint jött.

Kalmár Ákos és Tóth Gábor a harmadik, utolsó felvonásban is a pályán maradt, s mondhatni ekkor ők voltak a főszereplők. Mindketten egyaránt hat pontot tettek a közösbe, vagyis ők is rendesen megdolgoztak a győzelemért.

A 2023/2024-es szezon nyitó meccsén a Somogyi Zsiványok elnevezésű szurkolói csoport tagjai gondoskodtak a jó hangulatról. Nemcsak a Fino társulatának, hanem neki kis jár egy nagy főhajtás. A szezonrajton a házigazda Fino Kaposvár legponterősebb játékosa az újdonsült csapatkapitány Bögöly Gábor volt – az édesapja, BögölyGyula MRSZ-elnök is megérkezett az utolsó játszmában –, míg a vendég MEAFC-Miskolc legjobbja Fenyvesi Dániel István volt. A nem túl magasra nőtt játékos Szolnokról érkezett a nyáron az Acélvárosba, s jó egy méter, de lehet, hogy még annál is több a súlypontemelkedése.

Fino Kaposvár–MEAFC-Miskolc 3–0 (19, 17, 20)

Kaposvár Aréna, 750 néző. Vezette: Horváth M., Sík B.

Fino Kaposvár: Magyar B. (1), Hubicska (3), Iván B. (4), Baróti (8), Bögöly (9), Lescay (3). Csere: Bozóki (liberó), Eördögh (liberó), Novoselov (2), Tóth G. (6), Kalmár Á. (6). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

MEAFC-Miskolc: Kopecky (2), Fenyvesi D. (10), Csizmadia J. (7), Árva (7), Kapusi (5), Szabó P. (3). Csere: Dudás T. (liberó), Tar (–), Kovács Z. (–), Simkó (–), Kozsla (1). Vezetőedző: Bagó László. Edző(k): Varga László Mihály és Barócsi Ákos.

A játszmák alakulása.

1. játszma: 0–3, 2–5, 5–5, 6–8, 9–10, 15–14, 20–17, 25–19.

2. játszma: 1–3, 5–4, 10–6, 15–10, 20–12, 25–17.

3. játszma: 2–0, 2–4, 3–5, 6–10, 13–13, 15–14, 20–17, 24–18, 25–20.