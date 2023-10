A BVSC–Zugló elleni vereség után nehéz megmondani, melyik klub ellen lehet esélye a BFC Siófoknak a pontszerzésre, miután attól az újonctól is simán kikaptak, mely minden mutatóban rosszabb volt náluk: kevesebb pontjuk volt, kevesebb gólt rúgtak, többet kaptak. Már négy vereségnél járnak, 296 perce nem találtak be az ellenfeleknek, ám mindezt nem okozott földindulást a Balaton partján. A gondokat szaporítja, hogy a jelenlegi kerteben mindössze négyen vannak – Polényi, Hutvágner, Varjas, Varga – akik ebben a tizennyolc, előtte pedig húsz csapatos bajnokságban ötvennél többször húzták magukra a kék-sárga mezt.

A budafokiak elleni találkozó kínál némi lehetőséget a pontszerzésre, hisz az előbbiek az elmúlt hét hét fordulóban öt pontot szereztek, az utolsó hármon – Szombathelyi Haladás (0–1), ETO FC Győr (4–1), Soroksár SC (0-0) – mindössze egy találatot értek el Kalmár révén. Öt forduló után még vezették a tabellát az ETO FC Győr és a Pécsi MFC előtt, viszont most már "csak" hatodikok, ám így is kétszer annyi pontjuk van, mint a somogyiaknak.

A pontszerzéshez első lépés lehet egy kapott gól nélküli kilencven perc, amire eddig egyszer volt példa az eddigi tizenkét forduló alatt. A BMTE sem ontja a találatokat, így akár még ez is előfordulhat, érdekesség, hogy hogy a tizenhárom góljukból tizenkettő az első 64 percben esett. Nincs olyan labdarúgójuk, aki legalább három találatot jegyezne, duplázni viszont hárman – Kovács Dávid, Kalmár és Oláh – is tudtak. A támadósorban ott van a volt siófoki Elek Bence is, aki 539 perc alatt egyszer tudott eredményes lenni, az utóbbi 2015–2022 közt 207 bajnokin 47 találatot ért el siófoki színekben. Elekkel összehasonlítva a klub színeiben összesen tartanak huszonegynél a jelenlegi keret tagjai, abból Varjasé tizenegy. Elek mellett Lorentz Márton is megfordult már a balatoniaknál, 97 alkalommal húzta magára kék-sárga mezt, melyben egyszer be is talált a belső védő. – Most majd azért teszek meg mindent, hogy a végén ők szomorkodjanak – nyilatkozta már budafokiként Lorentz Márton a klub honlapján. - Egyik csapat sincs túl jó passzban. Nekünk be kell húzni ezt a találkozót, meg kell nyernünk a meccset. Az említettek páros mellett egy született siófoki is tagja a keretnek Fiáth Bence személyében, akit nyáron igazoltak az olasz SSD Parma Calcio 1913-tól, remélhetőleg egy sikeres pályafutás kezdetén van a még mindössze 19 esztendős labdarúgó.

Az eredmények és forma nem, de a statisztika a BFC Siófok mellett szól, ugyanis még sosem nyert a Budafoki MTE a Balaton fővárosában, ahol ezúttal már hetedszer csapnak össze. A két klub első találkozójára a Révész Géza utcai stadionban 1994 augusztusában került sor, melyen simán nyertek a házigazdák (5–2), amit négy döntetlen és legutóbb egy BFC Siófok-siker követett (2–1) Varjas és Szakály Attila találataival.