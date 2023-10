A Krakovszki ikrek letették névjegyüket a felnőtt válogatottban, ám miután Bence a bogláriaktól a nyáron a bajnoki bronzérmes Tatabányához távozott ezúttal egymás ellen lépnek pályára, amire még nem volt példa pályafutásuk során. Az esélyek kétségtelenül Bencéék mellett szólnak, ám Zsolték sikere sem lenne meglepő! Egyrészt mert még nem nyert a Tatabánya Balatonbogláron bajnokit, másrészt nem igazán meggyőző a Tigrisek teljesítménye ebben a szezonban. A szegedi (39–30), illetve a Telekom Veszprém (24–31) elleni vereségek benne voltak a pakliban, a PLER–Budapest (19–27), QHB-Eger (28–29), Dabas KC (36–29) elleni győzelmek azonban a vártnál talán nehezebben születtek meg. A PLER–Budapest elleni második félidőben tíz gólra voltak képesek, Egerben, az újonc otthonában a 48. percben döntetlenre álltak (23–23), a Dabas elleni hazain húsz perccel a vége előtt csak egy volt az előnyük (24–23). Az utóbbi két meccsen kapott ötvenhét találat soknak tűnik, vagyis sebezhetőnek látszik ez a Topic, Ugalde, Peric trió nélküli, rutinos játékosakkal – Obradovic, Székely, Bartucz, Vilovski, Pedro, Ancsin – teletűzdelt együttes! Ha hozzátesszük, hogy Delyék otthon borzasztóan kellemetlen ellenfelek – amit jól mutat, hogy tavaly november óta csak az OTP Bank-PICK Szegedtől kaptak ki, akkor nem is lenne váratlan a sikerük. – Nem feltett kézzel megyünk bele a meccsbe, megpróbálunk mindent megtenni, ami tőlünk telik, szerintem lesz keresnivalónk, elég kellemtelen csapat vagyunk – nyilatkozta Krakovszki Zsolt, aki a legutóbbi szezonban elért ötvenegy találat után, most négy fordult követően tizenkettőnél jár. – Tizennégy év után elég fura lesz egymás ellen játszani, sosem volt még ilyen. Mindketten megtesszük, amit lehet, nem lesz olyan, hogy hagyom kapura lőni, felkészülhet rá!



Sótonyi László tanítványai három győzelemmel kezdtek, majd kikaptak Csurgón, most itt az esély, hogy visszatérjenek a győztes útra, amihez a megyei rivális otthonában látottnál sokkal jobb védekezésre lesz szükség. A Carbonex–Komló, Fejér-B.Á.L. Veszprém, Balatonfüredi KSE triótól átlag huszonkét gólt kaptak, míg Csurgón harmincnégyet.