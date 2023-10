A megmérettetésen a Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület és a Kaposvári Vízügyi Sport Club is részt vett.

– A viadalon tizennyolc egyesület vett részt, összesen 476 előzetes nevezés érkezett be, ami a duplázásokkal együtt több, mint 350 sportolót jelentett – mondta a siófoki klub közösségi oldalán Csaba András régiós menedzser. – Harmadik alkalommal rendeztük meg a Kammerer Kupát, így mondhatjuk, hogy egyfajta hagyomány ez már az akadémia életében. Az előkészítősöknek (U8-U9) most is volt külön futam, a regionális versenyeken szeretjük őket is megmozgatni.

Az éremtáblán a Siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület a hatodik, míg a Kaposvári Vízügyi SC a tizenkettedik helyen végzett az egyesületek között.

Siófoki eredmények

Aranyérmesek: K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m és 500 m: Domonkos Barna. MK1 Férfi Előkészítő U8-U9 500 m: Kemény Zétény. MK1 Női Előkészítő U8-U9 500 m: Hosszú Luca Alíz és Virág Alíz Borka.

Ezüstérmesek: K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m: Kerényi Botond. K1 Férfi Ifjúsági U17-18 500 m, K1 Férfi Serdülő U16 1000 m: Szabó Ádám. MK2 Férfi Gyermek U10-U11 2000 m: Dósa Levente, Virág Ármin Benedek.

Bronzérmesek: K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 500 m: Kerényi Botond. MK2 Férfi Gyermek U10-U11 2000 m: Madarász Hugo, Árr Barnabás Péter.

Kaposvári eredmények

Aranyérmesek: MK1 Női előkészítő U8-U9 500 m: Bajzik Éva és Nagy Boglárka.

Ezüstérmesek: K2 Női Kölyök U13-U14 1000 m: Csapó Izabella, Bajzik Anna.

Bronzérmes: MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m: Légrádi Zoárd.