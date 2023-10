A házigazda Neftohimik Burgasz és a Budva is bő egy órás meccsen fektette két vállra az OK Strumica egyletét, így aztán a kaposváriak sem engedhettek át szettet ellenfelüknek. A korábbi két BL-meccsen kezdő kubai légiós, Lescay Favier Tomas Alejandro most csak a cserepadon foglalt helyet; helyette az orosz Stephan Novoselov kezdett.

Mindjárt a mérkőzés elején a Fino ragadta magához a kezdeményezést, s végig vezetve magabiztosan húzta be a nyitó játszmát. A folytatásban is az történt a pályán, amit a kaposváriak elterveztek. Végig a Fino Kaposvár uralta a meccset, s csak egyszer tudtak egalizálni az észak-macedónok (6–6). Amikor aztán 15–12-nél a nyitó helyre került Hubicska Patrik, egymás után hét pontot szereztünk, s valójában ezzel el is dőlt a szett sorsa. A harmadik, utolsó játékrészben a lelkesen küzdő és jól játszó somogyiak gyorsan tekintélyes előnyt harcoltak ki, a Strumica erejét pedig felemésztette az, hogy megpróbáltak faragni a hátrányukból. A játszma második felében aztán még egy lapáttal rá tett a kaposvári alakulat, s végül 62 percnyi játék után pontot tettek a találkozó végére. Amúgy ez volt a burgaszi forduló legrövidebb meccse.

Az észak-macedónok ellen a csapatkapitány Bögöly Gábor és Baróti Árpád volt a legtermékenyebb; mindketten 13 pontot szorgoskodtak össze.

Vasárnap lapzártakor játszották a Neftohimik Burgasz–Budva mérkőzést. A papírorma alapján egyértelműen hazai siker (volt) várható. Ha viszont a montenegróiak meglepetést okoznának a veretlenül, játszmaveszteség nélkül menetelő házigazda bolgárok ellen, akkor is 3–0-ra vagy 3–1-re kellene nyerniük, miután a Fino még a pénteki nyitó napon négy játszmás összecsapáson legyőzte a Budvát.

Fino Kaposvár–OK Strumica (észak-macedón) 3–0 (20, 15, 18)

Burgasz, 100 néző. Vezette: Mylonakis, Visan.

Fino Kaposvár: Magyar B. (4), Hubicska (10), Iván B. (4), Baróti (13), Bögöly (13), Novoselov (6). Csere: Bozóki (liberó). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

OK Strumica: Richliev (–), V. Milev (12), Grkovski (6), Ilijev (1), Globocki (10), Nakov (5). Csere: Mihajlov (liberó), Sztankov (1), J. Milev (–), Smilkov (–), Arapov (–). Vezetőedző: Kiril Ricliev.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 4–1, 5–2, 10–5, 14–10, 15–12, 20–16, 23–16, 23–18, 25–20 (20 perc).

2. játszma: 2–0, 5–2, 6–3, 6–6, 10–8, 15–10, 15–12, 22–12, 24–14, 25–15 (19 perc).

3. játszma: 5–3, 10–4, 15–13, 20–16, 24–17, 25–18 (23 perc).