A Szeged elleni csata után újabb kiváló csapat, a Ferencváros otthonában lépett pályára a Csurgói KK együttese. A szezon elején jól rajtolt a Fradi, szinte megállíthatatlan volt a bajnoki mérkőzéseken. Így vegyes érzelmekkel, de nagyon lelkesen kísérték el a csapatukat a csurgói szurkolók, hogy támogassák kedvenceiket a nagy csatában.

Gólszegény volt a találkozó eleje, ami a kiváló védekezésnek és mindkét oldalon a kiváló kapusteljesítménynek volt köszönhető.

A hazaiak első góljára több mint öt percet kellett várni, amit Nagy Bence két hétméteresből szerzett gólja követett, így gyorsan magához ragadta a vezetést a hazai gárda.

A csurgói alakulat azonban nem hagyta ezt annyiban és Tufegdzic találataival ismét egál állt az eredményjelzőn. Innen egyik csapat sem tudott előnyt szerezni. Mindkét oldalon kiváló volt a védelem és a kapusok is fantasztikus teljesítménnyel rukkoltak elő. Így nem volt meglepő az első félidő zárásánál az, hogy döntetlen volt az állás.

Sajnos a második játékrész elején több ziccert is hibázott a Csurgó és két góllal ellépett a Fradi, de Holló továbbra is parádézott a csurgói kapuban, így egy darabig nem sikerült jobban növelni a hazai előnyt. Lékai vezérletével beindult a Fradi és gyorsan négygólosra duzzadt a Ferencváros előnye. Tufegdzic, Papp Tamás és Herceg találataival azonban sikerült visszazárkóznia a Csurgónak és az utolsó öt percre már csak egyetlen egy gól volt a Fradi előnye, sőt, pár perc múlva Tóth Péter góljaival a vezetést is átvette a Csurgó.

Izgalmas végjáték vette kezdetét, amelyben a főszereplő Lékai Máté volt, aki igazi vezére volt csapatának. Az utolsó perc kezdetén kiegyenlített, majd egy elrontott csurgói támadás után egy üres kapus góllal a vezetést is megszerezte. Ekkor már csak tíz másodperc volt vissza a találkozóból, de a gyors kezdés után Tufegdzicnek nem remegett meg a keze és az utolsó pillanatban ismét kiegyenlített. Hatalmas bravúr volt elhozni az egyik pontot az Elek Gyula Arénából csurgói szempontból.

FTC-Green Collect–Csurgói KK 24–24 (11–11)

Elek Gyula Aréna, 300 néző. Vezette: Felhő, Öcsi.

FTC: Győri – Lékai 6, Ónodi-Jánoskuti 2, Debreczeni 2, Mikita, Nagy 8 (5), Kovacsics 1. Csere: Borbély (kapus), Bujdosó 1, Szepesi, Csörgő, Bognár, Füzi 2, Prainer, Balogh 1, Pordán 1. Vezetőedző: Pásztor István.

Csurgó: Holló – Tufegdzic 5, Mazurek, Szeitl E. 3, Zagar 2, Herceg 1, Bazsó 2. Csere: Füstös (kapus), Borsos, Vasvári, Tóth 2, Gábor 7 (3), Papp 2, Krsmancic. Vezetőedző: Baranyai Norbert.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 5/3.