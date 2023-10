Nem küzdött rosszul a PLER–Budapest, ám amikor nagyon kellett, a két félidő végén begyújtották a rakétákat a vendégek. Huszonnégy perc után döntetlent mutatott az eredményjelző (10–10), ám Sztraka és Kovács négy góljára csak Zobec tudott válaszolni, így a szünetben hárommal mentek a vendégek! A meccs krónikájához tartozik, hogy a játékvezetés nem volt a legjobb az első félidőben, melyben Krakovszki Zsoltot sérülés miatt elveszítették a somogyiak.

A fordulás után öt is volt az előnyük (13–18), amikor jött egy hullámvölgy és tizenegy perccel a vége előtt már csak eggyel mentek (20–21). A hátralévő időben azonban mindössze két találatot engedélyeztek ellenfelüknek Deményiék, melyből egy négy perccel a lefújás előtt jött. Támadásban nagyon elkapta a fonalat Temesvári, aki háromszor is betalált és vezérletével végül hétgólos sikert arattak, a végére "elkedvetlenedő" házigazdákkal szemben. Remélhetőleg ez a bajnoki lendületet ad a folytatásra a sérülésből felépülő Temesvárinak, akinek eddig egy találta volt a szezonban. Deményi 41%-on zárt, Palasics távozása után úgy tűnt, kapus poszton lehetnek gondjai Sótonyi Lászlónak, ám előbbi remek szezont fut, várakozás felett teljesít. Támadásban az első félidőben a Sztraka, Kovács, Krakovszki trió vitte a prímet, akik három–három találattal zártak, ezért is volt fájó az utóbbi kiesése. A fordulást követően a hazatérő, a fővárosiaknál kilenc szezont eltöltő Sztraka megint megdobta a hármat, amire rajta kívül csak Temesvári volt képes. Sztrakától ez a hat szezoncsúcs, ötnél tovább még nem jutott! Tóth Levente megszerezte első élvonalbeli találatait, aki Kanyóval felváltva kapja a lehetőséget Sótonyi Lászlótól, de említhetjük még Szűcsöt is, aki ígéretesen teljesít, ami jól mutatja, van még tartalék a boglári akadémiában. Meg kell jegyezni az újonc két – talán nem túlzás – legjobbja, a második félidőben hét védésig jutó Takács, illetve fél tucatot lövő Simotics is épp tőlük igazolt a Horváth Attila együttesébe.



K&H férfi kézilabda liga – 6. forduló

PLER–Budapest – HSA NEKA 22–29 (11–14)

Budapest, BUD Aréna, 650 néző. Vezette: Bócz László, Wiedemann Viktor

PLER–Budapest: Kránitz – Tóth Á. 3, Zobec 2, Sunajko F. 2, Simotics 6, Strelnikov 1, Fodor M. Csere: Takács Á. (kapus), Farkas T., Javor 4, Bak, Petrychenko, Ács P., Fekete Á. 2, Várszegi 2. Vezetőedző: Horváth Attila

HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 3, Temesvári 4, Sztraka 6, Karai 1, Kovács T. 2, Molnár R. 2. Csere: Tárnoki, Dely 2, Gál D., Tóth L. 2, Kovács G. 5 (2), Szücs B. 2, Sisa. Vezetőedző: Sótonyi László

Hétméteresek: 2/0 (1/0), illetve 3/2 (1/1)

Kiállítások: 8 perc (4 perc), illetve 4 perc (2 perc)

MESTERMÉRLEG

Horváth Attila: – Azt kaptuk, amire számítottunk, egy nagyon gyors, szellemes kézilabdát játszó, dinamikával megtöltött csapatot. Ha a jól megbeszélt dolgokat betartjuk, akkor lehetett volna esélyünk a győzelemre, de nagyon sok hibával játszottunk, toltuk a felelősséget, amikor visszajöttünk egy gólra, vagy ikszre, akkor megállt a tudomány. Meg kell tanulnunk nyerni.

Sótonyi László: – Nehéz pályán várt ránk egy fizikailag erősebb ellenfél, ám ezen körülményektől függetlenül végig tudatosak voltunk. A hullámvölgy ellenére hellyel-közzel megvalósítottuk azt, amit elterveztünk. Az elkövetett hibákat javítjuk, fiatal csapat vagyunk, dolgozunk tovább.