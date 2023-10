A legutóbb gólt és gólpasszt jegyző Böndi Ádám sérülése beárnyékolta ezt a kilencven percet, öröm az ürömben, hogy a posztján Varga Bence bevethetővé vált, aki május 24-én lépett utoljára pályára. Nem utóbbin múlt, hogy kikaptak, egy bal oldali szöglet döntött, melynél Kitl maradt le Szegiről. A legnagyobb baj, hogy ezt követően nem is tudtak ziccert kialakítani, vagyis nem kínálkozott számukra esély a pontszerzésre! A hazai vezető gólig viszont akadtak helyzeteik, Girsik (22.p.), majd Major lövésénél (28.p.) is nagyot védett Hársfalvi, s Vargának is volt egy remek beadása, melynél Dénes ajtó-ablak helyzetben oda fejelte a játékszert, ahol a kapus állt, középre (32.p.). A 46. percben is Dénes lábában volt az előny, ám Hársfalvi ekkor is remekelt! Ez utóbbinak köszönhetően megint nem sikerült előnnyel az öltözőbe menni, amióta Dragan Vukmir a vezetőedző erre május tizenegyedikén volt példa utoljára, Mosonmagyaróváron! Hazai oldalon is akadtak persze lehetőségek, Hutvágner viszont nagyon jó napot fogott ki, Madarász helyzeténél – talán megelőlegezhető – a forduló védését mutatta be (32.p.).

A szünet után a gyirmótiak domináltak, Kovács Dominik lövésénél a kapufa segítette ki a vendégeket (52.p.), Kovács (64.p.), majd Madarász (72.p.) próbálkozásánál pedig újra Hutvágner, majd jött az a bizonyos szöglet a hetvenhatodik percben! Még döntetlen állásnál próbált ugyan frissíteni Dragan Vukmir, ám a cseréi ezúttal nem hozták azt a lendületet, ami kellett volna egy gólhoz.

Merkantil Bank Liga – 10. forduló

Gyirmót FC Győr – BFC Siófok 1–0 (0–0)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 654 néző. Vezette: Jakab Árpád (Kulman Tamás, Sinkovicz Dániel)

Gyirmót FC Győr: Hársfalvi – Polgár, Szegi, Csörgő, Jova – Kovács D. (Lányi B., 90+3.), Kovács M. (Szőke G., 19.) – Soltész D., Madarász M. (Takács R., 90.), Medgyes Z. – Pethő B. (Adamcsek, a szünetben). Vezetőedző: Tamási Zsolt.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Csató (Tóth T., 85.), Debreceni Á. – Major G., Nemes (László D., 68.), Kitl M., Varjas Z., Varga B. (Schildkraut, 81.) – Girsik (Nagy R., 81.), Dénes (Menyhárt, 68.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerző: Szegi (76.)