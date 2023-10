Az Úszó Nemzet Program megálmodói azt tűzték ki célként, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni Magyarországon. Ezt követően néhány városban teszt jelleggel elindult az ÚNP. Idén eljutottak odáig, hogy immáron közel negyvenezer gyermek ingyenes úszásoktatását szakképzett oktatók biztosítják az ország 42 különböző helyszínén, köztük Kaposváron is. A Magyar Úszó Szövetség idén szeptemberben duplájára emelte a résztvevő városok számát, hiszen tavaly mindössze húsz településen volt jelen az ÚNP.

– Kaposváron közel 1800-an vesznek részt a programban, pontosabban 1768 körüli létszámmal tanulunk úszni – emelte ki Meiszterics Júlia, az Úszó Nemzet Program helyi koordinátora. – Összesen harminchét intézményünk van a programban, huszonnégy óvoda és tizenhárom iskola gyermekeit tanítjuk úszni. A tavalyi évhez képest azt vettem észre, hogy az óvodákban a létszám nagyobb lett, például amelyik intézmény eddig huszonöt gyermekkel járt, az most negyvenhárommal. Az iskolákban viszont az elsősök jóval kisebb létszámmal járnak, mint tavaly, de így, hogy az ovisok meg többen jönnek, így ez kiegyenlítődött. Csatlakozott a programhoz egy új intézmény is, a Szent Család Katolikus Óvoda, ők tíz gyerkőccel járnak hozzánk, úgyhogy ők is egy kis létszámú óvoda.

A tanmedencében, a 25 méteres és az 50 méteres medencében is zajlik úszásoktatás Fotó: Lang Robert Kaposvar

Az Úszó Nemzet Program szeptember 11-én rajtolt el és az egész tanévben tart. A gyermekek nagycsoportos kortól járhatnak úszni a második évfolyamig, tehát kilenc év a maximum korhatár.

– Itt tizenhat oktató dolgozik a gyerekekkel, abból négy óraadó, ők ugranak be, ha valaki lebetegszik – mondta Meiszterics Júlia. – A legelső héten mindig tartunk egy szintfelmérő hetet, és az alapján osztjuk be a gyerekeket. Az óvodások főleg a tanév elején általában a tanmedencében úsznak és ahogy fejlődnek, úgy kerülnek fel a mélyvízbe. A 25 méteres medence szélére tavaly húztak egy platformot, ami megemelte a külső pálya alját, ott így 90 centiméter mély a víz. Ezenkívül még az 50 méteres medencében is úsztatjuk a gyerekeket. Nálunk 7.45-kor kezdődik az oktatás és 15.15-ig tart. Egy nap tíz óránk van, kivéve a csütörtököt, akkor csak kilenc. Egy időben általában egy intézménnyel foglalkozunk, kivéve szintén csütörtökön, akkor egy óvoda és egy elsőosztályos iskola van összepárosítva, az egyik a tanmedencében, a másik a platformon úszik.

Ezzel a platformmal 90 centiméter mély a víz ezen a pályán Fotó: Lang Robert Kaposvar

A cél az, hogy a három korosztályt felölelő, a tantervbe beillesztett oktatásban résztvevő gyermekek mindegyike alapvető úszástudást szerezzen, ezzel csökkentve a jövőbeli vízi balesetek lehetőségét. Tehát a fő cél az, hogy az úszásnemeket az óvodás és az iskolás gyerekek elsajátítsák, a vízben biztonságban érezzék magukat. Az Úszó Nemzet Program természetes hozadéka lehet, hogy az úszósport bázisát növeljék.

– A gyerekeknek meg kell tanulniuk a három év alatt vízbiztosan háton úszni, mellen, illetve gyorson, a sorrend is ez egyébként nálunk – fogalmazott a helyi koordinátor. – Vannak csoportok, akik máshogy haladnak, de alapvetően ebben a sorrendben tanulnak meg úszni a gyerkőcök itt Kaposváron.