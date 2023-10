Két egykoron sokkal szebb napokat is megélt klub labdarúgói feszültek egymásnak szombat délután Dunaújvárosban, Molnár Réka játékvezetése mellett, akinek egyik segítője Bizderi Nikolett volt, tehát a játékvezetői hármasban a szebbik nem képviselői voltak többségben. A találkozót a Rákóczi várhatta kedvezőbb helyzetből, még úgy is, hogy az utolsó két idegenbeli fellépésük igen balszerencsésen sikerült, de ennek ellenére az utolsó otthonában a zöld-fehérek számítottak esélyesebbnek. A balszerencse azonban nem hagyta el a kaposváriakat, hiszen a mérkőzés előtt megbetegedett a védelem oszlopának számító Harsányi Dániel, ami felforgatta a Rákóczi mesterének, Horváth Rudolfnak eredeti elképzeléseit. Ennek ellenére remekül kezdett a Kaposvár, amely az első már a hetedik percben előnybe került, Babinszky Bence ugyanis remekül ugratta ki Hampuk Ádámot, aki az alapvonalról visszagurított, amire jól érkezett Ekker Milán, aki 14 méterről, kissé jobbról belsőzött a jobb alsóba (0–1). A kaposváriak az előny birtokában átadták a kezdeményezés lehetőségét, azonban így is előttük adódott a következő óriási lehetőség, de centik hiányoztak az újabb gólhoz, hiszen Bíró Dominik tizenhétméteres lövése a gólvonal elé vágódott le a keresztlécről, a labdára Alessio Mazzonetto csapott le, majd egy méterről fejelt, Molnár László azonban lábbal védett.

Fotó: Klein Péter Nándor

A második játékrész egy óriási hazai helyzettel indult, azonban Vörös Tamás öt méterről nem talált kaput. A hátrányban lévő dunaújvárosiak próbálták nyomás alá helyezni a Rákóczit, de igazán helyzetig sem jutottak, ahogy a vendégek sem, akik a kontráikban bíztak. A hajráig csupán egy szögletet követően veszélyeztetett a Kaposvár, de Horváth Balázs kapáslövését kivágták a gólvonalról.

Az utolsó tíz percre megfogyatkozott a Dunaújváros, a piros lap feltüzelte a hazaiakat, akik kettőzött erővel mentek előre az egyenlítésért, de hiába, a kaposvári védelem ugyanis lehúzta a rolót.

Dunaújváros–Kaposvári Rákóczi FC 0–1 (0–1)

Dunaújváros, 80 néző. V.: Molnár R. (Sáfárik P., Bizderi N.).

Dunaújváros: Molnár L. – Puskás G., Hompót D., Horváth M., Németh K., Stampfel – Tapiska, Vagyóczki (Marlen, a szünetben), Vörös – Bata, Szepessy. Vezetőedző: Dobos Barna.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Szederkényi, Heil, Gál M. – Ekker, A. Mazzonetto, Horváth B., Bíró D. (Pintér M., a 65. percben), Pusztai – Babinszky (Mayer M., a 82. percben), Hampuk (N. Mazzonetto, a 65. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerző: Ekker (a 7. percben).

Kiállítva: Vörös (a 80. percben).

Sárga lap: Horváth M. (a 33. percben), Vörös (a 48. percben), Dobos Barna (a 80. percben – kispadról), Stempfel (a 93. percben)illetve Bíró D. (az 55. percben), Pintér M. (a 76. percben), Ekker (a 80. percben), Mayer M. (a 89. percben), N. Mazzonetto (a 92. percben).