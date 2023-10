Megbízott edzővel érkezett Kaposvárra a Bonyhád-Majos, ugyanis a mérkőzést megelőzően, péntek este a tolnaiak vezetősége elfogadta a játékosként a Rákóczit is erősítető vezetőedző, Kardos Ernő lemondását. A helyét ideiglenesen Gyánó Szabolcs vette át, aki láthatóan jól feltüzelte csapatát a Rákóczi ellen. A mérkőzés elején ennek ellenére a hazaiak játszottak fölényben, ez pedig helyzetekben is megmutatkozott. Bonnyai Márk – aki korábban az első- és a másodosztályban is védte a Rákóczi kapuját – azonban előbb Hampuk Ádám jobb alsóba tartó belsőzését védte könnyedén, majd Bíró Dominik sem tudta elpöckölni a labdát az egykori csapattársa mellett. A szünet előtt kevéssel Szederkényi Ádám fejelt közelről fölé, majd Horváth Balázs lövésébe előbb az utolsó pillanatban léptek bele, majd célt tévesztett a Rákóczi középpályása.

A fordulás után is fölényben futballozott a Rákóczi, Ekker Milán szinte azonnal helyzetbe is került, de Bonnyai Márk az ő lövését is fogta, majd egy órányi játékot követően újra a kapus nyerte kettejük csatáját, ekkor a szélső tizenhatméterről elvégzett, léc alá tartó szabadrúgását tornászta ki. Az ebből következő szögletnél viszont már kapus sem tudta megmenteni csapatát a góltól, ugyanis Harsányi Dániel remekül érkezett és középről, öt méterről fejelt a kapu bal oldalába (1–0). Egy perc múlva megduplázhatta volna előnyét a Rákóczi, ugyanis a csereként beálló Babinszky Bence egy kiugratást követően ziccerbe került, de öt méterről Bonnyai Márkba lőtte a labdát.