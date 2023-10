– A múlt képviselői adták meg számunkra azt a lehetőséget, hogy itt lehetünk és együtt örülhetünk – emelte ki a Rippl-Rónai Múzeumban tartott kiállításmegnyitón Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Különleges év az idei, hiszen 1873-ban, 150 évvel ezelőtt lett rendezett tanácsú város Kaposvár, így köszöntjük mindazokat, akik ebben az időszakban kiemelkedőt nyújtottak. Ide tartozik, sőt kiemelkedik a száz esztendős Rákóczi, melyről nemcsak ezzel a kiállítással, hanem egy konferenciával is megemlékezünk november tizenharmadikán. A Rákóczi sokat adott a magyar sportnak, többek között Európa egyik leghíresebb futballistáját, Bene Ferencet, akiről elneveztük az akadémiánkat, akiről szintén szól a kiállítás, akárcsak az Aranycsapatról, amely máig Magyarország egyik legismertebb védjegye. Azt szeretném, hogy sok kaposvári nézze meg a kiállítást, hogy megismerjék, mi az, ami mögöttünk van, az idősebbek pedig azért, hogy örömmel nosztalgiázzanak.

– Megtiszteltetésnek érzem, hogy több szerepkörben, játékosként, utánpótlás és felnőtt edzőként, valamint vezetőként is szolgálhattam, szolgálhatom ezt a klubot – mondta Prukner László, a Kaposvári Rákóczi FC elnöke. – Szeretném, hogy a Rákóczi visszanyerje régi fényét és méltón képviselje Kaposvárt, hiszen egy igazi sportvárosról beszélünk, rengeteg élvonalbeli csapattal. Ezt a kiállítást azért álmodtuk meg, hogy újjáélesszük a klub identitását és jövőképet fessünk a helyi labdarúgásnak. Úgy gondolom, a magyar labdarúgás válogatott szinten sikeres, de ahhoz, hogy ezt a sikert hosszútávon fent tudjuk tartani az alapoknak is rendben kell lenniük. Remélem, ehhez mi is hozzá tudunk járulni.

– Ez a kiállítás egy igazi összefogás eredménye – hangsúlyozta Kiss Ernő, a Kaposvári Rákóczi FC sajtóreferense. – Egy egyedülálló kiállításról beszélünk, hiszen megismerhetjük Kaposvár és a Rákóczi sportmúltját, azokat az értékeket, amelyeket a városlakók közösen hoztak létre. Ezekből lehet táplálkozni, hiszen bízunk benne, hogy jövője és nemcsak múltja van a Rákóczinak, amely a legidősebb jelenleg is működő egyesület a városban.

A Magyar labdarúgó Szövetség egy üvegszoborral ismerte el azt a munkát, amit a Rákóczi tette le a magyar labdarúgás asztalára. Az ajándékot Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtószóvivője adta át Szita Károlynak és Prukner Lászlónak.

– Somogyország fővárosa Kaposvár, a város büszkesége pedig a Rákóczi – mondta Sipos Jenő. – A jeles alkalomból meg kell emlékeznünk Ambrus Jánosra, aki megalapította az egyesületet. Talán akkor még ő sem gondolta, hogy száz év elteltével ilyen ünnepség keretén belül gondolunk a csapat történetére, arra a nehéz, de ugyanakkor szép időszakra, amit akkor megteremtett. Kaposvár emellett az Aranycsapatra is büszke lehet, hiszen Czibor Zoltán a város szülötte.

Az eseményen Dunai Antal, egykori olimpiai bajnok labdarúgó is köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, mindig örömmel jött Kaposvárra játszani a Bajai Bácska csapatával, hiszen remek volt a pálya és a közönség. Emellett szót ejtett a mai labdarúgás helyzetéről, valamit számos jótanáccsal látta el jelen lévő fiatal játékosokat.

Az Aranycsapat - Arany pillanatok című vándorkiállítás mellett a Balatonújlakon született, a Rákócziban is megforduló újpesti legenda, Bene Ferenc öröksége is helyet kapott a tárlaton.

– Sok helyre vittük már el az Aranycsapat a kiállítást, de a Bene Ferenc pályafutásáról szóló tárlat debütált – mondta Balogh Balázs, a Puskás Intézet igazgatója. – Remélem, hogy sokan megtekintik majd ezt a három korszakba betekintést nyújtó kiállítást.

A kiállítást az érdeklődők november 26-ig tekinthetik meg a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban.