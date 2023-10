Remek védekezés volt a boglári siker kulcsa, különösen az első félideit kell megsüvegelni a hat kapott góllal, az eddigi négy bajnokin – Vasas SC, Kozármisleny KA, DVSC, Kisvárda Master Good SE – legalább tizenkettőt kaptak a nyitó játékrészekben. A hatvan perc alatti huszonegy sem rossz, hisz huszonnégy volt az eddigi legkevesebb, amit a legutóbb Kisvárdán kaptak. Csapó remekelt a kapuban harmincnyolc százalékon teljesített, tizenhárom védést mutatott be, ebből nyolcat a fordulás után.

A sikerhez a védekezés mellett a második félidei megalkuvás nélküli támadójáték is kellett, melyben szintén rekordot állítottak fel Batóék a tizenhat találatukkal! Faragó, Győri négy–négy, Bató és Lapos pedig három–három alkalommal vette be a DKKA kapuját ebben a harminc percben. Szólni kell Keceli-Mészárosról is, aki a fordulás után debütált az élvonalban, ahol góllal, illetve egy büntető kiharcolásával tette le a névjegyét. Bakó Botond együtteséből ezúttal Faragó volt a legeredményesebb héttel, aki tartja a remek formáját, hisz legutóbb Kisvárdán is ennyit dobott. Lapostól az öt viszont szezoncsúcs, három volt tőle eddig a legtöbb. Batót is ki kell emelni, aki sérülése ellenére is vállalta a játékot és öt találatig meg sem állt.

A hazai sikerhez nem férhet kétség, a vendégek mindössze hét percig (3–3) tudták tartani a lépést a balatoniakkal, onnantól kezdve végig vezetve gyűjtötték be a két pontot a házigazdák a kilenc eladott labdájuk, nyolc technikai hibájuk és két kihagyott hetesük ellenére is.