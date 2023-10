A szintén a női kézilabda NB I-ben szereplő MTK Budapest együttesével játszott edzőmérkőzést a NEKA, mely már megszerezte első győzelmét, s a tizenegyedik helyen áll a bajnokságban, míg a vendégek első sikere még várat magára a legfelsőbb osztályban – olvasható az nb1.neka.hu-n.

Nagy elánnal kezdte mindkét fél a mérkőzést, az elején még a bogláriak vezettek, ám a folytatásban, kihasználva a két hazai emberhátrányt és a hibákat, fordítottak a vendégek. Állandósult az egy-kétgólos MTK-előny, sőt a 25. percben már 9–14 állt az eredményjelzőn. Bakó Botond időkérése után szigorítottak a védekezésükön az akadémisták, akik kétegységnyire dolgozták le a hátrányukat a félidőig.

A fordulás után is hatalmas iramot diktáltak a csapatok, a fővárosiak egészen a 42. percig, őrizték a minimális fórjukat, Matucza Gabriella találatával azonban egyenlített a NEKA, sőt Hengl Sarolta révén a vezetést is átvette. Izgalmasan alakultak az utolsó percek is, de az egész összecsapáson kiválóan teljesítő Miklós Kitti a hajrában szerzett két találatával végleg eldőlt a mérkőzés sorsa.

NEKA–MTK Budapest 31–28 (12–14)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 50 néző. V.: Hársfalvi Zs., Mórocz R.

NEKA: Csapó – Miklós K. 7, Lapos, Bató 4 (2), Matucza 5, Faragó L. 7 (2), Berei 2. Csere: Zaj (kapus), Pálmai 2, Wald 1, Győri, Petruska, Kriston 1, Hengl 2. Vezetőedző: Bakó Botond.

MTK Budapest: Győri B. – Andróczki 3, Mészáros-Mihálffy, Farkas J. 8 (2), Dakos 6, Poczetnyik L. 4, Fekete B. 2. Csere: Porobic (kapus), Mazák-Németh, Szabó K. 2, Török L., Pelczéder 3, Juhász E., Kobela. Vezetőedző: Vágó Attila.

Hétméteresek: 4/4, illetve 2/2.

Kiállítások: 6, illetve. 8 perc.

– Ránk alapvetően az a jellemző: hiába vezet az ellenfelünk az esetek nagy többségében, vissza tudunk jönni, azaz van tartása a csapatnak – kezdte Bakó Botond, a NEKA vezetőedzője. – Sokat cseréltünk, mindenki pályára lépett, de volt olyan játékos is, aki eddig sokat játszott, ám ezúttal nem kapott lehetőséget. Már Kisvárdán is látszott, jó formában vagyunk, s örömteli, hogy ezt most is tudtuk hozni. Jól kézilabdáztunk, nem ijedtünk meg, s a védekezésünk jó kapusteljesítménnyel is párosult, valamint támadásban a 7 a 6 elleni játékunk jól működött. A meccs hajrájában jókor fogtak a kapusok, jókor állt össze újra a védekezésünk, illetve hiába jött fel az MTK, mindig volt valaki, aki megtalálta a jó megoldásokat. Összességében ez egy szép csapatmunka volt, jó egyéni teljesítményekkel.