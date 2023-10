Nem először vágott neki a mintegy 40 ezer méter szintkülönbségű távnak Szarvas Mátyás. Korábban 2008-ban, 2009-ben, 2020-ban és 2022-ben már teljesítette a 2560 kilométer hosszúságú útvonalat. Most azért is vállalta az újabb kihívást, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozásra. – Ez egy ötéves nemzetközi természeti és környezetvédelmi projektnek a felvezetője – mondta Szarvas Mátyás.

– Van egy filmes stáb, akik már több mint három évtizede kísérik az utamat. Arra gondoltunk, hogy most is készítünk egy rövidebb lélegzetű, de teljesen más technikát alkalmazó dokumentumfilmet. Ennek kapcsán vágtam bele a futásba, ami természetesen egyéni csúcskihívás is.

Az embernek mindig kell, hogy legyenek új céljai, elsősorban önmagával szemben. Ezen keresztül próbáljuk a figyelmet ráirányítani az országos Kékkörre, a magyarországi környezetvédelem és természetvédelem állapotára, helyzetére. Rettenetesen sok helyen vannak illegális lerakók az erdőben. Elképesztő, hogy addig hajlandók az emberek bemenni autóval és ott leborítani dolgokat. Ez sajnos a Kéktúra útvonalakat is érinti. Rockenbauer Pál annak idején azt mondta, onnan tudták, hogy egy településhez közelednek, hogy hirtelen megjelent, majd elkezdett növekedni a lerakott szemét mennyisége – tette hozzá Szarvas Mátyás.

A teljes Kékkör Európa leghosszabb összefüggő túraútvonala 2560 kilométerrel. Az ultrafutó, mint ahogyan korábban, most is Szigligetről indult el az óramutató járásával ellentétes irányba. Kemenesháton, Kőszegi-hegységen, Őrségen, Göcsejen, Dél-Zalán, Észak-Somogyon már túl van. Belső-Somogyot a napokban teljesítette, hamarosan a Duna felé veszi az irányt, majd kezdődhet az alföldi rész. Szarvas Mátyás naponta átlagosan 60-80 kilométert tesz meg. Ezeket a távokat szinte megállás nélkül teljesíti, csak a nagyon meredek helyeken „vesz vissza” a tempóból. Alkalmanként az autós kísérőjével is találkozik, pihen egyet, és a filmes stáb miatt is néha abba kell hagyni a futást. Szarvas Mátyás célja, hogy a korábbi 38 napos csúcsát 35-re javítsa és november 5-én beérkezzen majd a kiindulási helyre, Szigligetre.