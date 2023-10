Tíz ország 28 egyesületéből 273 versenyző lépett tatamira az öt évestől a veteránig Szombathelyen a Goju Cup nemzetközi karate viadalon. A Barcsi Városi SE karate szakosztályát 15-en képviselték és összeségében a 12 arany, 4 ezüst, 5 bronzéremmel és a 2 ötödik hellyel az egyesületi rangsor 3. helyén végeztek. Felkészítőik Erdős Zoltán és Erdős Martin voltak. A Balaton Budo versenyzői (edzőjük: Somogyi Péter) tizenhárom dobogós helyezést értek el, közte hat elsőt.

A Barcsi VSE eredményei, ARANYÉRMESEK: Kalmár Kinga (2018-ban születettek, shiko dachi-szivacs kumite), Szalai Fruzsina (2016, szivacs kumite), Tóth Liliána (2011, kumite). Harasztia Dénes (2016, UP kata), Kalmár Kevin (2015, kata-kumite), Szalai Ferenc (2014, szivacs kumite), Bokor Gergő (2013, UP kata- szivacs kumite), Huber Dominik (kata), Kaiser Kristóf (2009, kumite). EZÜSTÉRMESEK: Bokor Zsófia (2016-ban születettek, szivacs kumite), Kostyák Kadosa (2014, kata), Huber Dominik (2013, UP kumite), Strublics Botond (2009, kumite). BRONZÉRMESEK: Harasztia Dénes (UP kumite), Antal Dominik (2013-bn születettek, UP kata-UP kumite), Stujber Balázs (2012, kata-kumite).

A BALATON BUDO EREDMÉNYEI: 8 évesek, utánpótlás-kumite:...2. Gebe Sánta Adrián, 9 évesek, UP kumite: . . . 3. Tomcsányi Botond, 10 é., UP kumite: . . . 2. Rozner Panka. 12 évesek, kumite: . . .2. Zab Zétény, 16 é., kata : . .. 3. Domina Panna, kumite: 1. Törzsök Tamás, kata: .. .2. Drenkovics János, U21-kata: 2., felnőtt-kata: 1. Dömötör Marcell. Masters, 40 és 50 év felettiek, kata: 1. Kiss Zsuzsanna és Vincze Árpád.