Nincsenek a legjobb formában a lila–fehérek, akik egy Alba Fehérvár KC elleni idegenbeli sikert (31–35) követően három vereséggel – Vasas SC (23–26), DVSC SCHAEFFLER (36–24), Dunaújvárosi Kohász KA (26–29) – a hátuk mögött érkeznek erre az összecsapásra, a hat bajnokin 46 gólt jegyző Laninstaninnal, aki ezzel az élvonal ötödik legjobb gólszerzője. A nyáron két évre aláíró csabai szakvezető, Rác Sándor – aki a Nancy, a Metz HB, a Le Havre és az US Saintes HB csapatát irányította, de dolgozott Katarban, Tunéziában és Luxemburgban is, a Metz ötször volt bajnok, és egyszer az EHF Kupa döntőjébe is bejutott a vezetésével – csapatának említett vereségeibe a sérülések, betegségek is közrejátszottak! A legutóbbi, újvárosiakkal szembeni hazai vereség alkalmával a Csáki, Borbély, Jovicevic, Giricz négyes volt, mely nem lépett pályára, ám az utóbbin, a hosszabb időre kieső kapitányon kívül vélhetően mindenki a tréner rendelkezésre fog állni egy ilyen kiemelten fontos találkozón. Giricz azok közé tartozik, akik megfordultak a boglári akadémián, csakúgy, mint a nyáron az MTK Budapest kötelékéből szerződtetett Román Dorina. Az előbbiek trénere Bakó Botond pedig másfél szezonon át irányította a lila–fehéreket: 2013 januárjában tizenkét forduló után öt ponttal, kieső helyen álló együttest vett át, mellyel a kilencedik helyen zárt, a következő bajnoki kiírásban már nem alsóházi, hanem a középházi rájátszásban voltak érdekeltek vele a kispadon, majd miután "sportszakmai kérdésekben nem tudott megegyezni" Székesfehérváron folytatta.



- Erős csapat, jó lövőkkel – mondta a csabaiakról Zaj Klára, aki szerint hazai pályán könnyebb játszaniuk, bízik benne jó lesz a hangulat, ami plusz löketet ad nekik. – Minden meccsre úgy megyünk ki, hogy nyerni szeretnénk, persze tisztában vagyunk a képességeinkkel.



Az akadémistáknak ez a harmadik szezonjuk az élvonalban, eddig kétszer fogadták őket a Balaton partján és mindkétszer legyőzték őket! Előbb 2020 szeptemberében – még Boglári Akadémia-SZISE néven – tizeneggyel (33–22), majd 2022 októberében öttel (26–21). Csabai oldalon ezeken Giricz, Török, Kukely és Szabó négyes ezekre jól emlékezhet, hisz mindkétszer tagja volt a csapatnak! Az akadémisták remélik, nem szakad meg ez a sorozat, amire minden esély meg is van, hisz fordulóról–fordulóra "erősödnek bele" az élvonalba a fiatalok! A Vasas SC elleni idegenbeli vereség után (27–23), sikerült otthon legyőzniük a másik újonc Kozármislenyt (30–26), illetve a Dunaújvárost is (26–21), de Kisvárdán is közel álltak a pontszerzéshez, a hazai pálya minden előnyét élvező együttessel szemben (24–23). A legutóbb tartalékosan is alaposan megnehezítették a Moyra–Budaörs Handball dolgát (29–25), nagy kár érte, hogy nem tudtak teljes kerettel kiállni, mert úgy tűnt, akár meglepetést is okozhattak volna. Remélhetőleg a csabaiak ellen ott folytatják, ahol abbahagyták egy már komplettebb csapattal!