Újdonság, hogy a Monok SE és a Meló-Diák KK egyesült, míg a Kometa-Gyakorló együttese abszolút újonc lesz. Idén nem vállalta az indulást a korábbi nyolcszoros bajnok Tüskevári SE, valamint a Tamási Dámok – írja hunbasket.hu.

Ott lesz viszont az indulók között a sorozatban háromszor is aranyérmes Zrínyi KK, a Táncsics-Gyakorló, az Azúr Drogéria KK , a Marcali VSZSE és a Spekula Henger KK együttese is.

Az október 28-i nyitófordulóban a címvédő az újonc Kometával mérkőzik, a Táncsics-Gyakorló a Marcalit fogadja, míg a Monok SE az Azúr Drogériával csap majd össze.

– Először is nagyon sajnáljuk, hogy több csapat sem indul az idei bajnokságban, akik az elmúlt évek meghatározó résztvevői voltak a megyei pontvadászatnak – nyilatkozta Romanek Péter, a címvédő Zrínyi KK edzője. – Egészen 2021.05.23-2023.05.06-ig nem vesztett mérkőzést a csapatunk. Nálunk nem volt mozgás, viszont a szabadügynök piac és a többi csapat generál menedzserei igencsak aktívak voltak a holtszezonban. Amennyiben a nemzetközi sajtóban megjelent pletykák igazak, úgy most is nagyon komoly játékerőt fognak képviselni a rivális együttesek, így nekünk is fel kell kötnünk a gatyát, minden eddig megszerzett rutinunkat be kell vetni. Viszont, ahogy eddig is tettük, állunk elé minden kihívásnak.

A Meló-Diák KK és a Monok SE csapata egyesült az új idényre.

– A Meló-Diák KK azért fogadta el a fúziót mert ők edzeni szerettek volna és valamilyen szinten a gyors és rendkívül jó dobószázalék mellé rendszert vinni a játékukba – mondta Pöttendi Gábor, az egyesült gárda edzője. – Én lettem az edző, de minden vélemény számít és mindent megbeszélünk ki, mit gondol. Szerencsére jól működik a közös munka és a fiúk is élvezik a játékot. A döntés oka a mi, a Monok SE részéről az egyértelműen a jobb eredmény elérése volt, komolyabb fejlődési lehetőség biztosítása a fiatal játékosoknak. Előző évben nagyon fiatal, gyors csapatunk volt. A hetedik hely tökéletes eredmény volt akkor. Idén teljesen más célokkal vágunk neki a bajnokságnak. Szeretnénk megnehezíteni a topcsapatok dolgát. A keretünk idén is a fiatalokra épül, sikerült a megyebajnokságban is teljesen új játékost igazolni, reményeim szerint nagy potenciál van benne is.

A Kometa-Gyakorló együttese abszolút újoncként vág neki a szezonnak.

– A mi csapatunk a Kometa dolgozóiból és a dolgozók barátaiból jött létre – emelte ki a csapatvezető, Sztankó Attila. – Heti egy edzésünk van, ahol igazi örömkosárlabdát játszunk. A csapat egyik fele régebben tudott kosárlabdázni, de ez már sajnos „elmúlt”. A másik fele soha nem is tudott, de nálunk nem az eredmény a fontos, hanem a játék szeretete. Az utolsó pillanatban, az egyik konkurens csapat nem indult el, és onnan is jöttek barátok. A lényeg a hangulaton és a barátságon van. Azt kijelenthetjük, hogy nem mi vagyunk az esélyesek a bajnokságra. Ha sikerül néhány mérkőzésen megszorongatni az ellenfelet, mi már boldogok leszünk.